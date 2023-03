Altro attacco ’No vax’ Tornano i negazionisti, scritte deliranti sui muri delle scuole

Malgrado le indagini in corso e le denunce già formalizzate, continuano gli atti di vandalismo a firma ’Vivi’, il gruppo ’No vax’ che da mesi imbratta i muri degli edifici pubblici con vernice rossa. Ieri il brutto risveglio ha riguardato il polo Leonardo dove sono stati vandalizzati con vernice rossa muri e tapparelle degli istituti scolastici Selmi e Corni. Arrivati a scuola, gli studenti e gli insegnanti hanno trovato ad accoglierli i poliziotti di Digos e Scientific,a intenti ad analizzare le scritte e ad acquisire le immagini registrate dalla videosorveglianza.

Sulle pareti esterne delle scuole, le solite scritte farneticanti a caratteri cubitali, vergate con vernice rossa. "Sui muri la libertà", si legge. E ancora "Co2= frode", "Il governo mente", "Digitale identità fine libertà", "Vax per giovani e bambini è da assassini", il tenore delle frasi ora la vaglio degli inquirenti.

L’episodio che ha visto di certo più persone in azione nella notte tra mercoledì e giovedì va ad aggiungersi alla lunga lista di imbrattamenti che da oltre un anno si verificano in città, iniziati con la vaccinaziona anti Covid di massa. Nel mirino, nel tempo, sono finite le sedi sindacali, gli ospedali, la sede interregionale di polizia locale, l’agenzia delle entrate, l’Inail e appunto le scuole. Tutti ritenuti, secondo i ’Vivi’ complici di un sistema da condannare ma che in realtà - grazie ai vaccini - ha salvato migliaia di vite.

Le scritte ingiuriose, vergate con lo spray, portano come sempre la firma dei ’Vivi’, il raggruppamento no vax che da quando è esplosa la pandemia pontifica su Telegram e altri canali ricercando adepti. I vandali hanno colpito forse usando una lancia ad alta pressione, come già accaduto in passato. Hanno approfittato come sempre del buio e c’è da scommettere che avranno agito incappucciati, per non farsi riconoscere, ben sapendo che le scuole di via da Vinci sono ’protette’ da videosorveglianza. Oltre alla dirigenza scolastica e alla polizia, sul posto ieri mattina c’erano anche i tecnici della Provincia - che gestisce il patrimonio edilizio delle scuole superiori - e che stanno quantificando il danno che si preannuncia importante, vista la quantità di scritte e la loro grandezza.