Altro caso sospetto a Concordia. Al via nuove disinfestazioni

Scongiurato il temuto caso di Chikungunya che l’altro giorno ha tenuto in allerta la popolazione di Medolla residente attorno ad alcune vie in prossimità del centro cittadino. Ieri l’Ausl ha eslcuso, dalle analisi di laboratorio, anche possa essere riconducibile a Dengue o Zika. Pertanto, come da disposizioni del Servizio Igiene Pubblica della stessa Ausl le procedure di disinfestazione straordinaria avviate martedì sera sono state sospese. Sospese anche le disinfestazioni attivate a Mirandola per il caso sospetto del 19 agosto, poi non confermato. Ma, altri sospetti ha sollevato nella giornata di ieri un riscontro di possibile malattia Dengue, Zika o Chikungunya, anche in questo caso trasmessa da zanzara tigre, relativo ad un caso giunto martedì alla Ausl, che sta concludendo accertamenti di laboratorio più approfonditi. E già ieri il Distretto Sanitario ha disposto siano effettuati trattamenti di disinfestazione intorno all’area frequentata e abitata dalla persona che ha rivelato i sintomi sospetti. Se confermato, sarebbe il secondo caso a Concordia.

Il provvedimento, volto a circoscrivere la diffusione del virus, rientra nell’ambito del Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. I trattamenti seguono rigorosi protocolli sanitari, definiti dagli esperti in base al numero di casi, all’intervallo di tempo del loro verificarsi, alla dimensione della popolazione e della stagionalità, e non è possibile estenderli ad altre aree anche perché i trattamenti non vanno a colpire solo la zanzara tigre ma anche altri insetti, compresi gli impollinatori. Le vie e le aree di Concordia interessate all’operazione di emergenza sanitaria sono le vie per San Possidonio e Capo di Sopra, lungo argine Secchia. In particolare, sia i trattamenti adulticidi in aree pubbliche che i trattamenti larvicidi saranno effettuati in orario notturno per tre notti, già a partire da ieri (salvo avverse condizioni meteo). Trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private in orario diurno scattano invece da oggi, salvo condizioni meteo avverse che potrebbero farli slittare a domani.

Alberto Greco