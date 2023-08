Altro incendio al parco Ferrari: in fiamme sempre lo stesso camper

Appena cinque giorni fa le fiamme avevano messo in allerta residenti e automobilisti di passaggio nei pressi del Parco Ferrari. Ieri i cittadini hanno avvertito l’ennesimo boato. Infatti intorno alle 15 le fiamme hanno avvolto all’improvviso ciò che restava del camper bruciato lo scorso 10 agosto (foto) nel parcheggio di via Emilia Ovest, ovvero l’area di sosta del Parco Ferrari. I pompieri, a seguito delle numerose chiamate arrivate alla centrale, in poco tempo hanno domato le fiamme, già altissime.

Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato: pare si tratti di un incendio doloso. Lì vive una famiglia nomade e il proprietario, in occasione del primo incendio, aveva spiegato come le fiamme si fossero propagate da una bombola mentre effettuava lavori di manutenzione.

Stavolta però non risulta ci fosse rimasto nulla di elettrico o comunque potenzialmente soggetto a corto circuito. Inoltre qualche testimone avrebbe notato la presenza di persone vicine al camper. Le indagini sono ora in corso per valutare eventuali responsabilità.