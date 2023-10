Altro intervento delle forze dell’ordine al Vallauri

Ennesimo intervento delle forze dell’ordine davanti all’istituto superiore Vallauri, su richiesta della dirigente. Il fatto è avvenuto martedì mattina: "Durante l’intervallo, in cortile, i docenti che fanno i turni di sorveglianza, hanno notato un atteggiamento ‘strano’, come di nervosismo da parte dei ragazzi, tutti rivolti a guardare verso il cancello – racconta la preside Silvia De Vitis –. Ho subito allertato le forze dell’ordine e sul posto sono giunti Carabinieri, Polizia di Stato e anche Polizia locale. Hanno trovato fuori dai cancelli un giovane, estraneo alla scuola, che ha cercato di fuggire e una volta fermato ha opposto resistenza, rifiutando di consegnare il borsone che aveva con sé. Per questo è stato portato via dagli agenti".

"Cerchiamo di stare sempre molto attenti – prosegue la preside – anche su ciò che accade oltre il cancello dove non abbiamo più ‘giurisdizione’. La presenza delle forze dell’ordine nei paraggi del polo scolastico garantisce a tutti una maggiore sicurezza".