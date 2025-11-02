Altro rave e polemiche. In 5mila all’ex Bugatti. Tende e giovani sul tetto

di Emanuela ZanasiI primi arrivi nella tarda serata di venerdì poi alla spicciolata una carovana di auto, camper, furgoni, da tutta Italia e anche dall’estero, ha fatto il suo ingresso a Campogalliano intasando le strade e occupando una vasta area con malumori diffusi tra i residenti. Il rave party della strega (witchtek, il suo nome), a distanza di tre anni ha colpito ancora nella notte di Halloween. Questa volta la destinazione prescelta è un sito storico, l’ex stabilimento Bugatti, orgoglio della Motor Valley fino a qualche anno fa e ora in stato di totale abbandono. Il copione è quello classico dei rave; musica tecno ’sparata’ a tutto volume, e circolazione di alcol e droga.

La festa non autorizzata ha cominciato ad entrare nel vivo intorno alle 2 di notte; le immagini riprese dal drone mostrano una distesa infinita di mezzi e tende attorno all’ex Fabbrica blu, vicino all’autostrada. Da subito la situazione è stata monitorata dalle forze dell’ordine, viabilità modificata intorno a via XXV luglio e pattuglie di carabinieri e polizia a presidiare gli ingressi al rave. I partecipanti hanno preso possesso di tutta l’area circondata da cancelli con ingresso off limits. Soltanto in tarda mattinata i vigili del fuoco sono riusciti a concordare una verifica delle condizioni di sicurezza degli edifici occupati abusivamente. Non solo infatti i capannoni dello storico marchio ma anche il palazzo a specchio dove avevano sede gli uffici dell’azienda è stato invaso dai ravers che sono saliti fin sul tetto dello stabile. "Per noi é una festa pacifica in un’ex fabbrica una volta popolata da operai – dice una ragazza arrivata da Biella – ora noi vogliamo farla rivivere, non vogliamo problemi con le forze dell’ordine, ma solo divertirci". "Ho cominciato che avevo 19 anni e ora ne ho 49" dice Olaf, veterano dei rave da Bologna. Verso metà mattina via-vai per comprare provviste: l’intenzione, pare, è restare lì fino a stasera. "Com’è la situazione dentro? Tranquilla, si balla, si sta bene; è un mondo parallelo" dice un ragazzo da Firenze.

Sono 300 le persone identificate ieri e 50 le targhe rilevate mentre c’è stato un primo arresto per detenzione di stupefacenti. La situazione è rimasta sotto controllo per tutta la giornata dopo che già alle 8.30 si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza implementando la vigilanza e "predisponendo servizi finalizzati a prevenire disagi alla popolazione in applicazione alle misure previste dal decreto legge in materia di raduni illegali". 118 e Croce Rossa hanno allestito un tendone come presidio medico di emergenza mentre dentro la ex Bugatti si è continuato, senza sosta, a ballare e "sballare".

Una storia già vista tre anni fa quando sempre nel weekend di Halloween un capannone abbandonato alla periferia di Modena Nord diventò il cuore di un rave non autorizzato. Dopo ore di trattative le forze dell’ordine riuscirono a evitare scontri e a far sgomberare in modo pacifico. L’episodio fece esplodere il dibattito politico. Pochi giorni dopo, l’allora nuovo ministro dell’Interno Matteo Piantedosi annunciò una stretta contro i raduni illegali. Nacque così il cosiddetto decreto anti-rave, approvato dal governo Meloni a novembre 2022. La norma introdusse il reato di organizzazione di raduni non autorizzati con più di 50 persone in aree pubbliche o private e pene fino a 6 anni di carcere e confisca delle attrezzature.

Tra i residenti, ieri, tanti interrogativi e domande sul perché non venisse attuato uno sgombero immediato o, comunque, provvedimenti per disperdere i partecipanti. Ma, per evitare escalation e scontri, le forze dell’ordine non hanno fatto irruzione. "Uno dei primi provvedimenti del governo Meloni fu il decreto rave. Sono trascorsi 3 anni e a Campogalliano, comune adiacente a Modena, sono in raduno oltre 5 mila persone per un rave party non autorizzato. Vorrei chiedere all’assessore Camporota, tre anni fa prefetto di Modena, se a Modena vengono rispettate le leggi o meno, visto quello che accade" dice il deputato di Fd’I Daniela Dondi.

"Leggo le affermazioni dell’onorevole Dondi, e mi chiedo se alla destra modenese interessi affrontare e risolvere le situazioni o la polemica pretestuosa. Prendersela con l’assessora Camporota e Modena per quanto accade in un altro comune, a Campogalliano, fuori dalle competenze del capoluogo, non dimostra cultura di governo. Siamo tutti impegnati, all’interno del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e leggere questi attacchi gratuiti non fa onore a chi rappresenta il territorio" ha subito replicato il sindaco di Modena Mezzetti. Di "strumentalizzazione" parla anche Trande, consigliere regionale Avs: "La destra non soffi sul fuoco". Michele Barcaiuolo, senatore di Fd’I, annuncia invece un’interrogazione parlamentare sul rave: "Quanto accaduto è gravissimo, grazie al decreto voluto dal Governo Meloni, oggi le forze dell’ordine dispongono finalmente di strumenti concreti per intervenire tempestivamente e ristabilire la legalità".