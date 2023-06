Alunni con difficoltà comunicative Un corso per formare gli insegnanti

Come hanno inciso pandemia e lockdown sui bambini? E come relazionarsi con gli alunni che mostrano difficoltà comunicative? Per rispondere a queste domande il distretto di Sassuolo dell’Ausl di Modena (Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano, Sassuolo), ha attivato il progetto "Kit dell’insegnante consapevole: strumenti per aiutare i bambini a comunicare con efficacia", promosso dal Servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA), al quale hanno partecipato 350 insegnanti tra incontri online e laboratori in presenza. Gli esperti dell’azienda sanitaria e le insegnanti hanno cercato di cogliere nei bambini i sintomi di iperattivismo, solitudine, comunicazione assente o troppo invadente o altri disturbi comportamentali. Gli insegnanti sono stati dotati di strumenti per individuare l’eventuale presenza di problematiche non solo nei bambini con diagnosi cliniche già certificate. "Questo corso di formazione – spiega Veronica Tomaselli, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale – serve a fronteggiare situazioni difficoltose a livello comunicativo e comportamentale all’interno delle classi. La struttura e la qualità del corso sono state molto apprezzate dai partecipanti, con la richiesta di un’ulteriore edizione futura in quanto sia la prima fase teorica – che ha visto la partecipazione di 350 docenti concentrandosi su strumenti e metodologie comunicative e sulla gestione dei comportamenti disfunzionali –, sia l’attività laboratoriale, più specifica ed operativa, si sono rivelate adeguate ad affrontare le necessità delle istituzioni scolastiche". Le coordinatrici sono state Stefania Vicini, responsabile del servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia Ausl e Laura Sundas, coordinatore delle professioni sanitarie: "Il motore che ha fatto partire il progetto è stato quello di fornire e condividere sia un linguaggio comune che strumenti operativi tra professionisti sanitari della neuropsichiatria infantile e docenti. Dopo gli anni difficili della pandemia, tale progetto ha portato la voglia di creare percorsi sempre più integrati tra sanità e scuola. La grande partecipazione da parte delle scuole ci ha indicato che la strada che abbiamo iniziato a percorrere è forse quella giusta per lavorare assieme e meglio in un’ottica inclusiva di integrazioni di saperi".

