"Alunni disabili, manca personale educativo"

Non si è fatta attendere la risposta di Susanna Rossi Torri, vice sindaco e assessore a Cultura, Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Zocca, alle critiche sollevate da Federico Covili, capogruppo di opposizione, sulle "gravi lacune nell’assistenza scolastica dei bambini diversamente abili di Zocca". Covili lamentava che "a Zocca gli investimenti in questo ambito sono bassi, comportando una situazione di inaccettabile discrepanza rispetto agli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli". "In questi anni – spiega l’assessore Rossi Torri – l’Amministrazione comunale ha sempre avuto un atteggiamento molto attento nei confronti della scuola e, in particolar modo, verso gli alunni con disabilità che richiedono una sensibilità e un impegno puntuale, consapevole e dedicato.

Gli alunni certificati L104 sono seguiti anche dall’insegnante di sostegno designato dallo Stato e possono usufruire del Personale educativo assistenziale erogato dal Comune che trasferisce il corrispettivo del Pea all’Unione Terre di Castelli, al quale è demandato, già da molti anni, il servizio scuola. Nel corrente anno gli alunni del Comune aventi diritto al Personale educativo assistenziale sono 17 di cui 14 all’Istituto Comprensivo e 3 all’Istituto Spallanzani – spiega Rossi Torri –. Il numero di ore Pea settimanale è 82, 15 in più dello scorso anno perché l’Unione Terre di Castelli ha attivato, in accordo con la scuola, un progetto individualizzato che prevede per un alunno anche l’accompagnamento durante il trasporto scolastico. Le ore erogate dal Comune nascono dal confronto tra scuola e Unione Terre di Castelli e, negli anni scorsi, non si sono rilevate particolari problematiche. Quest’anno, invece, si è verificata una situazione molto incresciosa che non dipende dal numero di ore erogate come sostiene il consigliere Covili, ma dal fatto che la Cooperativa Dolce, appaltatrice del servizio Pea, fin dall’inizio dell’anno non è stata in grado di fornire un numero adeguato di operatori".

La conclusione dell’assessore: "Fino al 13 novembre ben 70 delle ore pagate dal Comune e assegnate a casi gravi non hanno avuto copertura. Tuttora le assenze temporanee o prolungate non vengono sempre coperte dalla cooperativa. Gli insegnanti curricolari, che ringrazio, hanno ovviato e ovviano a questo disservizio con continui cambi orari per garantire la tutela prioritaria della disabilità. Anche la dirigenza scolastica auspica per il prossimo anno una presenza puntuale del Pea che sia in grado di soddisfare le reali esigenze degli alunni in relazione alle ore assegnate".

w. b.