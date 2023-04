"Alunni in aumento, adegueremo gli spazi

Il prossimo anno scolastico saranno quasi 36 mila gli studenti delle scuole superiori modenesi. In base ai dati raccolti ed elaborati dalla Provincia, sulla base delle comunicazioni delle scuole stesse, al fine di programmare gli interventi di edilizia scolastica, gli iscritti risultano 35.933, con un aumento di 821 studenti iscritti e 15 classi in più, rispetto all’anno scolastico in corso. Si conferma il trend di crescita degli anni scorsi che, sulla base dei dati della popolazione residente, sarà soggetto ad un costante incremento nei prossimi anni. I dati sono stati raccolti dalla Provincia, sulla base delle comunicazioni delle scuole stesse, al fine di programmare gli interventi di edilizia scolastica necessari per rispondere alle esigenze degli istituti. "Si conferma il trend in crescita della popolazione scolastica – ha sottolineato il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia – con un incremento significativo di quasi mille studenti in più. Abbiamo in corso di realizzazione numerosi interventi di miglioramento sismico, ampliamento e manutenzione del patrimonio edilizio provinciale ed è nostra intenzione assicurare a tutti gli studenti una scuola di qualità, con edifici moderni, sicuri ed efficienti. I numerosi cantieri che abbiamo in programma e in corso, dimostrano quanto l’edilizia scolastica sia per noi una priorità. Avremo la necessità di nuove classi – prosegue Braglia – e siamo al lavoro per assicurare a tutti gli istituti spazi adeguati e in grado di accogliere tutti gli studenti".

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli iscritti alle scuole superiori modenesi, nel prossimo anno scolastico a Modena gli studenti saranno 15.582, oltre 666 in più rispetto allo scorso anno, a Carpi 4.934 con oltre 212 in più con incrementi di iscritti al primo anno soprattutto al Fanti. Sassuolo arriva a 5.435 ragazzi, Mirandola e Finale Emilia avranno alle superiori 4.263 studenti, con in crescita il Galilei; a Pavullo gli studenti superiori saranno 1.575, anche qui in crescita, mentre a Vignola gli iscritti sono 3.387 con 17 studenti in più rispetto lo scorso anno. Infine risulta stabile la popolazione scolastica allo Spallanzani di Castelfranco Emilia con 757 iscritti, cinque in più rispetto l’anno scorso.

Sul tema iscrizioni si era espressa anche l’assessore comunale all’Istruzione Grazia Baracchi: "Alla luce dell’aumento costante di richieste d’iscrizione al liceo delle scienze applicate, che a Modena si trova solo al Corni, è urgente e non più rinviabile un confronto tra le istituzioni responsabili per arrivare ad attivare l’indirizzo anche presso un altro liceo. Sugli spazi necessari alle scuole, il dialogo tra l’amministrazione e i dirigenti scolastici è costante e, oltre a concedere spazi per singole iniziative, ha portato ad attivare accordi per l’uso continuativo di spazi della Polisportiva Villa d’Oro per il Sigonio, prima per rispondere alla fase emergenziale dovuta al Covid e poi per rispondere in modo stabile ai bisogni della scuola".