Alzheimer, passo avanti nella ricerca della terapia

Un passo in avanti nella ricerca sull’Alzheimer. L’ha compiuto una giovane ricercatrice di Unimore, Antonietta Vilella (con la collega Daniela Giuliani come senior author): insieme con altri colleghi degli Atenei di Modena-Reggio Emilia, Parma e di Padova, Vilella ha identificato un possibile fattore protettivo sulla progressione della patologia, tipica degli anziani. Lo studio ricerca nuovi bersagli per la terapia dell’Alzheimer puntando l’attenzione sul silenziamento dell’enzima Pcsk9, che interviene sul metabolismo del colesterolo. "L’associazione tra alterazioni lipidiche e Alzheimer - spiega la ricercatrice Unimore- è avvalorata da diverse ricerche e studi clinici che dimostrano come i geni coinvolti nel metabolismo lipidico siano tra i più importanti fattori di rischio per l’insorgenza e lo sviluppo della malattia. Tra i lipidi, il colesterolo svolge un ruolo importante nel sistema nervoso centrale, essenziale per il mantenimento delle funzioni neuronali e gliali, e alterazioni nel suo metabolismo causano stress ossidativo, neuroinfiammazione, alterazioni sinaptiche e neuronali accompagnate da declino cognitivo. In questo contesto, il passaggio da associazioni epidemiologiche a meccanismi fisiopatologici definiti, come l’inibizione dell’enzima Pcsk9, è cruciale".