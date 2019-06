Modena, 13 giugno 2019 - Gli occhi del mondo su Modena. O meglio: su Amanda Knox che torna in Italia per la prima volta dopo la la scarcerazione disposta dal Corte d'Assise d'Appello di Perugia che l'aveva assolta dall'accusa dell'omicidio della sua coinquilina, l'ingelse Meredith Kercher. E questo avvenne otto anni fa: anche la sentenza della Cassazione che l'ha scagionata definitivamente le venne recapitata negli Usa, dove era tornata.

Ora l'americana, che intanto sta per compiere 32 anni, è in città. E partecipa al cocktail inaugurale del festival della giustizia penale di cui sarà protagonista sabato, come relatrice nel dibattito sul 'Processo mediatico al cospetto dell'errore giudiziario'. L'inaugurazione del Festival sarà un evento a porte chiuse e fuori dal chiostro interno di giurisprudenza, in via San Gimignano 3, sono assembrati giornalisti, fotografi e cameraman, con una troupe della Cnn in prima fila.

Il commento / Amanda, la supertestimonial - di Pierfrancesco De Robertis

Amanda è atterrata in mattinata a Linate: capelli raccolti, zainetto sulle spalle, giacca chiara e maglietta nera (FOTO), è uscita, scortata dalla polizia, dall'area partenze. Non ha risposto ad alcuna domanda dei cronisti. Con lei il fidanzato, la mamma e gli avvocati (VIDEO).

Non si incontrerà con Raffalele Sollecito, il suo fidanzato all'epoca e come lei accusato poi assolto dall'accusa di omicidio. I due - assicura lo stesso Sollecito - hanno ormai solo contatti sporadici.

«Sto tornando in Italia come una donna libera. Ma intanto altre persone innocenti sono ancora in prigione. Ho scelto di non rilasciare interviste prima del mio arrivo in Italia nella speranza che quello che dirò a Modena possa parlare da solo». Lo ha scritto ieri su Twitter Amanda Knox. Lo ha fatto sapere pubblicando un pezzo scritto per Medium dal titolo ‘La vostra soddisfazione, la mia vita’ in cui ripercorre «i momenti più surreali» del caso giudiziario e di «una vita privata diventata di dominio pubblico».

La giovane americana aveva lasciato l’Italia all’inizio di ottobre del 2011 dopo essere stata assolta dalla Corte d’assise d’appello di Perugia dall’accusa di avere partecipato all’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher. Sentenza con la quale era stata disposta la scarcerazione di lei e di Raffaele Sollecito. I due, che si sono sempre proclamati estranei al delitto avevano passato in cella poco meno di quattro anni.

I'm returning to Italy as a free woman. Meanwhile, another innocent person is still in prison. Check out Ep 3 of #thetruthabouttruecrime to hear directly from Jens Soering.@manunderbridge@sundance_now @MalkaMediahttps://t.co/foN7AJwHm2 pic.twitter.com/vzMPB6dRnI — Amanda Knox (@amandaknox) 12 giugno 2019

La sentenza di secondo grado di Perugia venne però annullata dalla Cassazione con un nuovo processo a Firenze (per questioni procedurali) terminato con la condanna di entrambi. Knox e Sollecito sono stati quindi definitivamente assolti dalla Cassazione «per non avere commesso il fatto» il 27 marzo del 2015.

Sentenza comunicata ad Amanda a Seattle, dove era nel frattempo tornata a vivere, dai suoi difensori, gli avvocati Luciano Ghirga e Carlo Dalla Vedova. Amanda sarà solo uno dei tantissimi ospiti del festival a cui prenderà parte anche il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, sempre sabato alle 10 al Forum Monzani: parteciperà con l’americana alla tavola rotonda sul processo penale mediatico insieme a Vinicio Nardo, presidente dell’ordine degli avvocati di Milano e Martina Cagossi, dell’associazione Italy Innocence Project.