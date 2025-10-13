Amatori, arriva il riscatto. Travolto il Pesaro per 12 a 1

Arriva con un risultato roboante, il riscatto dell’Amatori 1945 Modena, nella seconda giornata della Coppa Italia di serie B di hockey pista: il 12-1 con cui i gialloblù, ancora affidati a Davide Malagoli per problemi di tesseramento del tecnico Stefano Scutece, hanno seppellito il malcapitato Pesaro, chiarisce oltre ogni dubbio la voglia di riscatto e di rivalsa dei modenesi, che già alla fine del primo tempo, chiuso sul 5-0, avevano chiuso la pratica, per dilagare nella ripresa, con quattro reti di Pochettino, e tre di Pietro Malagoli, e rilanciarsi per la qualificazione.

Poca fortuna invece per la Pico Mirandola "B", impegnata nell’altro girone sulla pista del Correggio: i ragazzi di Moschetti non riescono ad impensierire il goalie avversario, arrendendosi però solo nella ripresa.

Nella Coppa Italia di Hockey Inline risultati tutti nelle previsioni, con la Scomed che ha facilmente vinto il girone di Parma, battendo sia i padroni di casa dei Gufi 10-0, che il Ferrara 7-1, per approdare così al secondo turno, non ci saranno i Senators, sepolti all’esordio in casa dall’Empoli con un perentorio 12-1, chiuso già nel primo tempo.

HOCKEY SERIE B, COPPA ITALIA, GIR. F: Amatori Modena - Amatori Pesaro 12-1; Riposava: Pico "A" Mirandola.

CLASSIFICA: Pico "A" punti 6, Amatori Modena 3, Amatori Pesaro 0.

GIR. E: Correggio – Pico Mirandola "B" 5-0; Scandiano – Scandianese 1-3.

CLASSIFICA: Scandianese punti 9, Scandiano (*) e Correggio (*) 3, Pico Mirandola "B" 0. (*) = una partita in meno.

r. c.