Amatori cerca rivincite a Novara

Dopo una settimana passata a metabolizzare l‘inattesa sconfitta all‘esordio, la Symbol Amatori è chiamata ad una importante verifica sulla gloriosa pista Dal Lago di Novara, ospite alle 20.45 di una Azzurra Novara che non nasconde più il sogno di tornare in A1. Per questo i piemontesi si sono rinforzati dopo la Coppa Italia, portando in rosa tre elementi con esperienze in A1, che allungano il roster azzurro, e soprattutto lo completano, come si è visto nella vittoria esterna all‘esordio, mentre la Symbol non ha fatto mercato. Sabato contro il volitivo Breganze è mancato l‘attacco, problema che sembrava superato con l‘arrivo di Tudela, situazione da risolvere se si vuol provare a puntare alla massima serie. Ancora ferma la B, che partirà solo il prossimo week end, ma la Pico Mirandola anticipa ad oggi alle 18 contro la Scandianese di Massimo Barbieri, che ha molte giocatrici impegnate anche nel campionato femminile: purtroppo la disponibilità dei gialloblù si potrebbe trasformare in un boomerang, visto che lamentano moltissime assenze importanti. Niente campionato per la Scomed Bomporto (la C di Inline tornerà il prossimo week end): in compenso in pista la squadra femminile, impegnata a Ferrara contro le padrone di casa, e il Torre Pellice.

r.c.