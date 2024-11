Amatori e Pico, big match

Torna il derby modenese dell’hockey a rotelle, con la seconda sfida stagionale tra Amatori 1945 Modena, e Pico Mirandola, perl’ottava giornata della prima fase di Coppa Italia: si gioca alle 18 al PalaRoller di Montale, dopo la gara d’andata vinta abbastanza agevolmente dai cittadini, dopo un inizio un po’ tribolato, rispetto ad un mese fa però, l’Amatori è cresciuta, trovando automatismi e consapevolezze, mentre la Pico nelle ultime uscite ha mostrato una preoccupante involuzione, soprattutto negli elementi più giovani. In ogni caso l’Amatori farà bene a non prendere sottogamba l’impegno, perché è anche vero che la Pico non vince il derby dalla stagione 2017/18, la prima dell’Amatori 1945 in serie B, ma successivi scontri, tre in tutto, il divario non ha mai superato le due reti. Ferma la Coppa Italia di serie B di hockey pista, che tornerà nel prossimo week end, occhi puntati sulla Coppa Italia di hockey inline, dove la Scomed Bomporto, in attesa dell’inizio del torneo di serie C, è in pista sia nel maschile, impegnato sulla pista di Legnaro contro la locale Fox Under 23, seconda squadra del club di serie A, che nel femminile, con le ambiziose gialloblù di scena domani a Ferrara, dove si giocherà con la formula dell’eliminazione diretta. In semifinale la Scomed se la vedrà con il Tergeste Trieste, e la vincente della sfida affronterà nel pomeriggio la squadra che emergerà dall’altra semifinale tra Milano e Torre Pellice, che mette in palio un posto nella Finalissima di Coppa Italia di inizio Marzo, contro la vincente dell’altro raggruppamento.

r. c.