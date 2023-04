Ambientalisti, la protesta: "Abbattuto un albero su 5"

"Questa verrà ricordata come l’Amministrazione dell’abbattimento alberi". Legambiente, di concerto con altre associazioni come TPL Terra, Pace e Libertà GNS Gruppo Naturalistico Sassolese, LIPU, prende di nuovo posizione sul piano cui sta dando corso l’Amministrazione che prevede la rimozione di diverse alberature sul territorio comunale. "Questioni di sicurezza" alla base dei tagli, stante il cattivo stato di alcune piante "che verranno sostituite" – ha già fatto sapere la giunta –, ma la spiegazione non convince le associazioni ambientaliste. "Ci troviamo nuovamente a denunciare un progressivo aumento del taglio di alberi, che impoverisce il verde pubblico del Comune di Sassuolo e – scrive l’associazione – procede dal 2020 senza tregua". Legambiente cita il censimento dei propri volontari, che fa emergere la rimozione di 900 alberature stradali ("ben una su cinque!") ed evidenzia come siano sempre più numerose le segnalazioni che i volontari stessi ricevono dai cittadini.

"Perché nei Comuni vicini non si vedono tutti questi ceppi lungo le vie e nei parchi cittadini? Forse gli altri hanno perizie più articolate, forse sono più prudenti nel taglio e preferiscono monitorare nel tempo le situazioni, o forse hanno meno premura nel mettersi al riparo da responsabilità", si chiede l’associazione, che a sua volta cita diversi casi che la lasciano quantomeno perplessa. "Dagli alberi monumentali nel Parco Ducale, a quelli preziosi per la scuola dell’infanzia Rodari, dai filari che mitigano l’inquinamento nei viali cittadini ai pioppi che costeggiavano il camminamento del Parco Albero d’Oro", la lista degli abbattimenti contestati è lunga. "Ora – si legge nella nota diffusa ieri – hanno anche iniziato con le querce roverelle nel Parco Ducale, quelle che garantiscono ombra in estate. Non bastano le piantumazioni di alberi ’per ogni nuovo nato’, eseguite spesso in zone periferiche per lavarsi la coscienza, che peraltro sono imposte da una legge nazionale e sostenute anche da risorse regionali; serve – incalzano le associazioni ambientaliste – una programmazione trasparente degli abbattimenti e soprattutto delle sostituzioni. I cittadini hanno bisogno del verde anche dove vivono, passeggiano e lavorano".

Promette battaglia Legambiente e, nel ricordare come operazioni così drastiche "trasmettono alla cittadinanza l’esempio che il verde è inutile, costoso ed anzi pericoloso", si chiede "se c’è o no la volontà politica di impiegare risorse per avere una città più verde e pulita o l’attenzione della politica è attirata solo dagli asfalti?".

Stefano Fogliani