Ambiente, alimentazione e sostenibilità a Mirandola: l'evento

Docenti universitari, giornalisti, esperti, tecnici e operatori. Sono tanti i nomi che parteciperanno alla due giorni in programma a Mirandola il 22 e 23 settembre per "I giorni della Terra", un evento che punta a comunicare il tema della sostenibilità attraverso un programma di incontri e conferenze, declinato attraverso tre parole chiave: Ambiente, Agricoltura, Alimentazione. "Vedo molta curiosità intorno a questo evento. Sono quindi fiduciosa – ha detto Alessandra Mantovani, componente del comitato organizzatore – che sia solo un primo passo verso qualcosa di più grande". L’iniziativa, promossa da La Scuola del Portico e dall’associazione culturale Politéia, si distribuirà su due location, la prima giornata, a Villa La Personala e la seconda ai Giardini dell’ex Cassa di Risparmio di Mirandola. Tanti gli ospiti, dal professor Patrizio Bianchi, ex ministro Istruzione, al professor Gianluca Marchi, prorettore Unimore, al professor Andrea Segré di Unibo, alla professoressa Dora Marchese di Unict, alla direttrice della Reggia di Caserta Tiziana Mafei, ai giornalisti Marco Pirani (caporedattore Giardino Antico), Eliana Liotta (Corriere della Sera) e Massimo Cirri (Rai 2).

Filo conduttore de "I giorni della Terra" sarà il concetto di economia circolare, un’economia che conviene alle imprese, oltre che all’ambiente, e porta a consumare meno materie prime. L’approccio e il programma, pertanto, si ispirano ai principi di un sano rispetto ambientale, che si rifà al monito di Papa Francesco che "Il nostro Pianeta è la nostra casa, l’unica che abbiamo a disposizione". Coinvolti anche i giovani sia delle Scuola media "Montanari" che delle superiori del territorio, perché è proprio da loro che può e deve iniziare un processo di profondo cambiamento. Sostegno alla iniziativa è venuto da Palma Costi per la Regione Emilia-Romagna, Alberto Calciolari per Ucman, Cosimo Quarta della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Eleonora Costi della Cooperativa Scuola del Portico, Mariangela Maretti dell’associazione culturale Politéia e Alessandro Ragazzoni, responsabile scientifico dell’evento.

