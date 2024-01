"Ambiente, cultura e sicurezza: ecco il nostro bilancio"

I gruppi di maggioranza in consiglio comunale promuovono il bilancio di previsione 2024 che hanno votato durante l’ultimo consiglio comunale e attaccano il consigliere Simone Pelloni, passato dal gruppo Lega a quello di Vignola Civica.

"Quasi dieci milioni di euro – rilevano i gruppi di maggioranza in una nota congiunta - per il benessere della persona; oltre tre milioni impiegati nelle politiche ambientali e per la sostenibilità; quattro milioni per la partecipazione e i rapporti con il cittadino; e ancora, oltre tre milioni di euro per l’economia, il lavoro, la cultura, la sicurezza: sono solo alcuni dei numeri che caratterizzano il bilancio di previsione 2024-2026.

A queste cifre, che compongono la parte corrente delle spese, vanno poi aggiunti gli investimenti, con un equilibrio in parte capitale che, per il solo 2024, si aggira intorno ai sei milioni di euro.

Risorse che serviranno per opere pubbliche strategiche, non solo per Vignola ma per tutto il territorio di area vasta: ricordiamo, per citare i più importanti, i lavori di adeguamento sismico delle scuole medie Muratori e della scuola primaria Aldo Moro, la realizzazione della nuova palestra al Poggio e, in collaborazione con gli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese, l’urbanizzazione dell’area che accoglierà il futuro polo socio-sanitario.

Ma, accanto a questo, occorre rimarcare come non viene meno l’attenzione dell’Amministrazione alla cura della città: confermate le risorse per la messa in sicurezza delle strade (300.000 euro), la sistemazione del verde pubblico e la sostituzione delle attrezzature ludiche (oltre 100.000 euro), nonché la manutenzione degli impianti sportivi, come lo stadio Caduti di Superga (230.000 euro), il Campo sportivo Ferrari (70.000 euro) e il Centro nuoto intercomunale (50.000 euro).

Unica nota stonata della seduta la minoranza – attacca la maggioranza - che ancora una volta non riesce a mettere da parte la polemica sterile. Lo sa bene il consigliere Pelloni, che ha riscoperto il civismo, con l’obiettivo di porre attenzione alle dinamiche del territorio: talmente attento che ha espresso un voto contrario al bilancio, lanciandosi poi in un attacco tanto incredibile quanto imbarazzante al nuovo polo socio-sanitario".

m.ped.