Ambiente e salute, un raduno per dire ’no’ alla discarica di rifiuti

L’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’ di Finale Emilia, invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa ‘Agorà della salute e dell’ambiente...e dintorni’, in programma domenica, a partire dalle ore 10 in Viale della Rinascita, presso la rotonda del parcheggio della scuola primaria.

Il via all’evento sarà dato da Carmine Piccolo che, con la ‘Camminata per il tuo paese’, partirà alle 9 dalla discarica Hera, in Via Rovere insieme a sportivi professionisti e amatori. Il gruppo arriverà in Viale della Rinascita alle 10 per passare il testimone ai comitati presenti che introdurranno le varie tematiche.

"Il raduno vuole essere un momento di confronto, di condivisione fra cittadini che vivono le stesse preoccupazioni e serve a fare da cassa di risonanza per far sentire la nostra voce troppo a lungo inascoltata, per affermare con forza che siamo un territorio abbandonato, ma non rassegnato – spiega l’Osservatorio –. Tutti sanno che stiamo lottando, anche in sedi legali, contro l’ampliamento di una mega discarica di rifiuti speciali, la terza visto che Finale Emilia ospita già due discariche che hanno impattato sulla nostra salute e sul territorio, provocando l’inquinamento delle falde".

Un appuntamento, dunque, che richiamerà l’attenzione sul tema attraverso un incontro da vivere insieme con la popolazione. (In foto, una manifestazione svoltasi in passato contro la discarica).

Angiolina Gozzi