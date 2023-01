"Ambiente e sanità, tutto tace" Fiaccolata per ’riaccendere’ Finale

"Non possiamo far vincere la rassegnazione, non vogliamo che il nostro paese si spenga". Con queste motivazioni, nella prima serata di giovedì alcune decine di persone hanno dato vita a una fiaccolata per le vie della cittadina. "Una luce per Finale" era il titolo della manifestazione che è stata lanciata dal gruppo di escursionisti finalesi e promossa con un passaparola attraverso Facebook. Alle 18 i partecipanti, sfidando il freddo e con le fiaccole accese, si sono mossi dai Giardini De Gasperi e, percorrendo le strade del centro, si sono portati verso la prima periferia fino al Maf, attuale sede di uffici comunali e della sala consiliare. Le fiammelle accese hanno voluto rappresentare la necessità di non perdere la speranza e l’invito a ‘riaccendere’ Finale.

"Con questa mobilitazione spontanea vogliamo semplicemente segnalare i nostri timori per il futuro del nostro paese – hanno spiegato alcuni partecipanti –. Siamo seriamente preoccupati, per esempio, sul tema ambientale: l’ampliamento della discarica è un tema su cui non si può abbassare la guardia". In più sono stati segnalati altri temi, come la situazione della sanità ("Sono anni ormai che ci viene promessa la riapertura del nostro ospedale, ma ancora nulla si vede") e la lentezza nella ricostruzione degli edifici pubblici e nell’esecuzione di opere fondamentali come il ripristino del ponte vecchio. "Questa non è una manifestazione di partito", hanno tenuto a rimarcare i partecipanti.

Il loro – hanno aggiunto – è un sincero sentimento di affetto verso una cittadina che merita di più. "Speriamo che anche i giovani possano condividere queste nostre preoccupazioni", hanno detto i partecipanti che hanno annunciato l’adesione a una protesta contro la discarica, prevista l’11 febbraio.