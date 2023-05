Ambiente, Florim pioniera Mezzi elettrici per le merci

Prima azienda ceramica al mondo a promuovere un piano di questo tipo, Florim prosegue il proprio cammino virtuoso in ambito sostenibilità. Lo fa con un progetto innovativo di e-mobility che vedrà l’azienda, uno dei player di riferimento del settore ceramico grazie a quasi 600 milioni di fatturato e 1500 dipendenti, utilizzare mezzi pesanti al 100% elettrici – realizzati dalla scandinava Volvo Trucks – alimentati con l’energia autoprodotta dagli impianti fotovoltaici (12,2 MWp di potenza e 64mila mq di estensione) e da due impianti di cogenerazione. "Vogliamo ridurre le emissioni di CO2, sia quelle imputabili alla produzione che quelle generate dai trasporti. La collaborazione con Volvo – spiega il presidente Florim Claudio Lucchese – è motivo di orgoglio poiché ci rende pionieri di un progetto di mobilità elettrica fortemente innovativo". I primi due trattori Volvo FH Electric 4X2 con 6 batterie di trazione saranno operativi già da maggio per il trasporto delle lastre ceramiche dallo stabilimento bolognese di Mordano a quello di Fiorano, ed ulteriori mezzi full electric verranno messi a breve su strada per arrivare alla completa sostituzione dei vettori a gasolio. Per rendere pienamente operativo il progetto, Florim ha investito anche in apposite infrastrutture interne di ricarica, posizionate a Fiorano e Mordano. "Sposiamo la scelta di Florim per percorrere insieme il cammino verso la sostenibilità. Innovazione e attenzione all’ambiente sono due valori fondamentali che accomunano le nostre aziende", il commento di Giovanni Dattoli, managing director di Volvo Trucks Italia. I veicoli percorreranno diversi viaggi giornalieri e, a regime, l’intera flotta composta da 56 autoarticolati elettrici porterà ad una riduzione di circa 560 tonnellateannue di emissioni di CO2. Florim, dopo aver cambiato lo statuto per diventare Società Benefit, ha ottenuto nel 2020 la certificazione B Corp e dal 2022 è socia di Altagamma, Fondazione che riunisce l’élite di aziende ambasciatrici dello stile di vita italiano nel mondo.