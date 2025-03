"Ambiente, promesse disattese"

Patrizia Oltramari protesta perché ritiene che l’amministrazione abbia disatteso le promesse fatte in campagna elettorale in merito alla tutela dell’ambiente. "Uno dei punti fondamentali del programma di questa giunta era la tutela del verde: sembrava si volessero promuovere la cultura e l’educazione ambientale tra i cittadini, garantendo al contempo la salvaguardia delle alberature più importanti. Ma, come dimostra il caso del Parco delle Rimembranze, queste promesse non vengono rispettate. Si è parlato tante volte di preservare il patrimonio arboreo della città, e invece vediamo interventi che mettono a rischio alberi di grande valore. C’è una contraddizione evidente

tra le parole e le scelte concrete: al posto di proteggere il verde, lo stanno sacrificando".