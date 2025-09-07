Ambiente, territorio e tradizioni ’La Raganella’ lancia il programma

Con alle spalle i traguardi raggiunti nell’anno scolastico trascorso il Ceas "La Raganella", Centro di Educazione alla sostenibilità di Mirandola, si prepara a varare i nuovi progetti che quest’anno scolastico. Nel 2024/25 ha realizzato 129 progetti educativi, coinvolgendo 13 scuole e oltre 2.400 studenti. Tra le iniziative più significative il progetto "A scuola con le piante", e "Nati per Camminare", che ha coinvolto 1.800 alunni promuovendo abitudini di mobilità sostenibile casa-scuola.

Ma, per Ceas "La Raganella", servizio accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, è già tempo di pensare alla riapertura delle scuole e per questa scadenza ha ideato un programma articolato per tutti gli ordini di scuole, capace di unire educazione all’aria aperta, scoperta del territorio, cittadinanza attiva, mobilità sostenibile e valorizzazione delle tradizioni locali. Guardano al mondo dell’infanzia i progetti: "A scuola con le piante"; "Passeggiata in vigna" visita alla fattoria "La Bastia" per conoscere la vendemmia e promuovere una sana alimentazione"; "Nel bosco urbano della Favorita"; "A scuola in fiera"; "Talpetta Gea e il gioco della terra".

Per la primaria saranno proposti: "Cartesio e i supercustodi della città"; "Un giardino per le api"; "Streets for kids"; "Carta crea carta" e "I bottoni? Li cuciamo noi", laboratori di riciclo e riuso"; "Come un naturalista, Il regno dei funghi, Esploratori di valle, Cittadini attivi con gli Ecobusters, Impastiamo il maccherone". La secondaria di primo grado parteciperà a "Streets for kids", "Il taccuino del naturalista", "Licheni sentinelle dell’ambiente" e "Lezioni di bonifica con il Burana", "Stardust: polvere di stelle", spettacolo sul cambiamento climatico". Infine, agli studenti delle secondarie superiori ci si rivolge con "Ruote ribelli: sulle tracce di Alfonsina", "A scuola in natura" e "Impastiamo il maccherone" e "Studenti guide a Mirandola".

"Anche quest’anno il Ceas si conferma una risorsa educativa e culturale preziosa per il nostro territorio – afferma l’assessore Marco Donnarumma –. Promuovere sostenibilità, cittadinanza e consapevolezza ambientale nelle scuole significa costruire basi solide per il futuro della nostra comunità".

Alberto Greco