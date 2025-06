"Ambienti funzionali e confortevoli, rispondono alle nuove esigenze"

Situata in uno degli edifici più innovativi di Modena, la nuova sede è progettata per garantire ambienti funzionali, confortevoli e tecnologicamente avanzati, creando le condizioni ideali per consulenti e clienti. Con questa nuova sede, Generali Via Emilia Est rafforza ulteriormente la propria vicinanza alla comunità modenese, offrendo consulenze su temi essenziali in un contesto storico in cui Generali Via Emilia Est si pone come Partner del Welfare. La società di oggi si affida ad assicuratori affidabili del territorio per rischi come la salute, il “rischio longevità”, le catastrofi naturali.

"Stiamo crescendo nel mercato, la nostra squadra meritava spazi e mezzi all’altezza delle nuove sfide. Il mondo assicurativo sta evolvendo rapidamente e Generali, con la sua storia, esperienza e solidità è un partner essenziale per affrontare le sfide economiche, sociali e climatiche del nostro tempo. Generali Via Emilia Est è sempre ‘più di un lavoro’ - afferma Bancale - sottolineando come la crescita dell’azienda non sia solo una questione di numeri, ma anche di persone, competenze e valori condivisi. In un contesto sempre più complesso, avere un punto di riferimento affidabile è fondamentale per privati, professionisti e aziende.

Si tratta della nostra sesta sede nella provincia, progettata su misura per rispondere alle nostre esigenze di crescita e di vicinanza alle persone. Uno spazio innovativo e funzionale, pensato per accogliere al meglio i nostri clienti, supportare il lavoro dei nostri impiegati e valorizzare i nostri consulenti". Così Pierluigi Bancale, Agente Generale di Modena da 26 anni, commenta la recente inaugurazione del nuovo strategico sito produttivo in viale Amendola a Modena, con il quale la primaria e storica azienda di servizi assicurativi e finanziari della provincia, per 105 anni Agenzia Generale di Modena di INA Assitalia, dal 2017 rinominata Agenzia Generale di Generali Via Emilia Est, consolida la propria presenza sul territorio.

La nuova sede sorge in uno degli edifici più moderni e architettonicamente rilevanti di Modena, a conferma dell’impegno di Generali Via Emilia Est nella ricerca dell’esclusività, garantendo un servizio all’altezza delle aspettative e dei tempi. Gli uffici, sviluppati su due piani, offrono ambienti accoglienti e tecnologicamente avanzati, dove tutti gli stakeholder possono trovare il massimo tra funzionalità e comfort. Questa espansione è la naturale conseguenza della costante crescita di Generali Via Emilia Est, che oggi conta oltre 70 tra dipendenti e consulenti commerciali, operando in un settore in cui la consulenza assyicurativa e finanziaria gioca un ruolo sempre più cruciale.