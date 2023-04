"Ambulanze, in montagna i tempi sono lunghi"

"ll modello emiliano non esiste più. Ormai i cittadini per prenotare visite ed esami devono attendere mesi e per avere un’ambulanza in codice rosso devono attendere oltre 30 minuti in montagna". Lo dice Antonio Platis che continua: "Ci infiocchettano i dati, dicendo che al PS ci vanno quasi sempre codici bianchi o verdi e la Regione dirotterà tutti nei nuovi Cau. Fisicamente cosa saranno? Forse alloggeranno nelle case della comunità, le stesse che da anni devono essere costruite, ma che non decollano. Tornando sui presidi negli ospedali, vero cuore dei tagli, che faranno di Mirandola, Vignola e Pavullo? Come può Donini riaprire i pronto soccorsi di Correggio e di Scandiamo e dire che non ci sono più medici? Siamo all’improvvisazione più assoluta e completa. L’unico imperativo è tagliare – evidentemente – dove ci sono meno resistenze politiche. Un tempo, in Emilia-Romagna, avevamo il medico a bordo dell’ambulanza, oggi abbiamo i mezzi con solo i bravissimi infermieri e qualche automedica. Queste però sono pochissime, molto meno di quelle previste e, tra le righe, sembra evidente che saranno tagliate ancora. Peccato che per alcune malattie anche i minuti contano. Togliere il PS da un ospedale significa togliere la vocazione all’emergenza-urgenza, ovvero rinunciare alla figura dell’anestesista. In provincia avremo solo operazioni in day hospital o poco più".