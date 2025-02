Ambulatorio ’amico’, il progetto: "Visite e medicazioni gratuite"

Presto a Mirandola la seconda esperienza modenese di ’Ambulatorio amico’. Il primo risale al maggio 2018 a Nonantola, e ora l’idea delle locali associazioni Auser, Avis e Croce Blu, è di rendere operativo questo nuovo servizio socio-assistenziale territoriale gratuito, gestito da volontari, medici, infermieri professionali volontari anche nella realtà mirandolese. In questa logica sinergica la proposta elaborata dalle tre associazioni è stata presentata nei giorni scorsi alla direzione del Distretto Ausl di Mirandola e al Comune di Mirandola.

"Nei prossimi giorni – fa sapere l’ex sindaco Maino Benatti che sta tenendo il raccordo per questo servizio – avremo nuovi incontri per determinare bene il percorso di fattibilità. Si rivolge prima di tutto agli anziani e alle persone sole, ma vorremmo essere di riferimento per tutti coloro che possono trovare nella nostra presenza una risposta alle proprie piccole necessità sanitarie. La presenza di un servizio come quello che proponiamo è prima di tutto l’occasione per informare i cittadini dei servizi socio-sanitari in generale, poi una risposta alla richiesta di interventi sanitari gratuiti come iniezioni, piccole medicazioni, controlli di parametri sanitari, ecc. Infine, il progetto può essere un riferimento e lo strumento per veicolare nelle frazioni altri servizi territoriali Asl".

Infatti, il progetto è di farne un’esperienza diffusa. L’ipotesi è che, partendo dalle frazioni, il nuovo servizio possa prendere definitivamente forma con tre primi ’Ambulatori amici’ a San Martino Spino, Gavello e Tramuschio, le frazioni più lontane, per poi istituire il servizio nelle altre frazioni e nel capoluogo. "Nelle frazioni – continua Benatti – ci sono già gli ambulatori comunali sottoutilizzati che potrebbero essere utilizzabili".

Le prestazioni erogate, tutte di carattere di prima assistenza infermieristica, andranno dalla misurazione della pressione arteriosa e della glicemia alla quantificazione del peso corporeo e alle medicazioni semplici e dalle iniezioni intramuscolari alle informazioni sui servizi sanitari presenti sul nostro territorio.

"E’ un progetto importante ma anche complicato – spiegano Auser, Croce Blu e Avis Mirandola – e per questo sarà fondamentale la stretta collaborazione, che noi siamo interessati a costruire con Asl, Comune, e medici di base per far decollare questo servizio".

Alberto Greco