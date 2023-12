Amedeo Faenza di Federalberghi: "Turismo, chiudiamo il 2023 con +10% di visitatori: un successo"

Con le amministrazioni locali "abbiamo lavorato molto bene" non solo a sostegno del settore, ma anche per "promuovere il turismo e l’accoglienza" sul territorio. A differenza di altri settori "non abbiamo chiesto nulla, nonostante le grosse difficoltà dopo gli anni di pandemia". Adesso, però, "dal governo ci aspettiamo qualcosa di più e maggiore attenzione". Lo dice Amedeo Faenza, imprenditore, appena rieletto presidente provinciale di Federalberghi che a fine anno fa un primo bilancio sul turismo a Modena.

Siamo fine anno, qual è il suo giudizio sull’andamento del turismo in provincia?

"Il 2023 si sta chiudendo con numeri molto confortanti: abbiamo superato, di oltre il 10%, il 2019, con una forte ripresa del turismo straniero, dei mercati europei ed extra Ue, con particolare riferimento a quello statunitense. A conferma del fatto che il territorio ha lavorato bene, in tutte le sue articolazioni istituzionali e che gli investimenti importanti compiuti dalle imprese hanno reso Modena sempre più attrattiva".

Questi risultati sono anche frutto della strategia siglata tra Modena e Bologna?

"Certo, la costituzione del territorio turistico Bologna-Modena, che abbiamo fortemente voluto, e la individuazione in Modenatur della Destination Management Organization territoriale, sta consentendo a Modena di fare emergere le sue potenzialità sui mercati internazionali. Credo che sia da segnalare, in particolare, la collaborazione con Apt Servizi ed Enit, che ha consentito di sviluppare una intensa sinergia sulle attività di promo-commercializzazione. La partecipazione alle principali fiere di settore, il coinvolgimento di tour operator nazionali ed internazionali, di giornalisti e opinion leader e le efficaci campagne sui social sono le chiavi dell’incremento di visibilità del ‘marchio turistico’ di Modena in Italia e nel mondo".

Cambiano i modi di fruire dei territori, cambia il modo di fare turismo. Il settore che lei rappresenta è in grado di cavalcare questo cambiamento? "Il dinamismo del settore è comprovato da un nuovo fermento imprenditoriale, stimolato dal bando regionale sulla riqualificazione del ricettivo, che ha portato e porterà a riaprire importanti strutture da anni dismesse e dalla nascita di nuove imprese. Ma anche dall’offerta di servizi di qualità sempre più in linea con le richieste della clientela. E poi dal fatto che sono sempre più accessibili i luoghi di produzione delle nostre eccellenze motoristiche ed enograstronomiche".

Tra le difficoltà lamentare dagli imprenditori quella che riguarda l’indebitamene e la mancanza di personale.

"Le gestioni aziendali presentano elementi di preoccupazione: due anni di Covid e il successivo aumento dei costi hanno portato in molti casi ad un maggiore ricorso all’indebitamento, sul quale si impone la messa in campo di azioni ad hoc che consentano alle imprese di recuperare la necessaria tranquillità gestionale. E divenuta ormai cronica la carenza di personale, il perno su cui si poggia il sistema di accoglienza e lo strumento con cui garantire un reale salto di qualità anche relativamente ai servizi offerti da parte del territorio".

Aumentano i turisti a Modena, ma aumenta anche la concorrenza delle imprese legate all’accoglienza. È un tema che state affrontando?

"La concorrenza sleale degli ‘affitti brevi’ è forte: da anni Federalberghi sostiene il principio dello ‘stesso mercato stesse regole’ ed è positivo che finalmente il legislatore abbia accolto le istanze della categoria con particolare riguardo a tassazione e prescrizioni di alcuni adempimenti nell’ambito della sicurezza dei locali e che le autorità competenti abbiamo recentemente adottato provvedimenti utili a recuperare ingenti entrate fiscali ed a confermare definitivamente il ruolo di sostituto di imposta da parte dei portali di gestione degli ‘affitti brevi’".

Tra i tanti chiari e scuri, come si appresta il settore ad affrontare il prossimo anno?

"C’è ottimismo e fiducia per 2024 perché il territorio possa incrementare i numeri del 2023, anche grazie ad una sempre più efficace sinergia tra pubblico e privato sulla base di una programmazione strategica provinciale pluriennale".