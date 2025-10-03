"Amianto in via Ossi, bonifica completata"

CASTELVETROSono terminati i lavori di bonifica dell’amianto che si trovava nella ex sede del Centro allevamento selvaggina, in via Ossi a Castelvetro. In questo modo, è stata messa la parola fine a un problema di inquinamento ambientale che si trascinava da anni e che insisteva su una proprietà di oltre 20 ettari. A comunicarlo è una nota dell’amministrazione comunale, che spiega: "L’AUSL di Modena ha comunicato la conclusione dell’intervento di bonifica dall’amianto presente nell’ex Centro allevamento selvaggina (Cas) di via Ossi a Castelvetro. I lavori, coordinati dall’Ausl e realizzati da una ditta esterna, sono stati eseguiti nel rispetto della normativa vigente. Dai formulari finali emerge come siano state smaltite oltre 126 tonnellate di materiali pericolosi. Giunge così a positiva conclusione – prosegue l’amministrazione comunale castelvetrese - l’annosa vicenda della rimozione dell’amianto che era stato riscontrato nelle coperture e nelle tettoie dei fabbricati del complesso immobiliare utilizzato, fino a qualche anno fa, come centro di allevamento selvaggina di proprietà della Provincia di Modena. Il complesso, costituito da fabbricati e terreni per un’estensione di oltre 20 ettari completamente recintati, fu messo all’asta dalla stessa Provincia nel 2017 e rilevato nel febbraio 2018 dalla società Gavignano srl, per poi passare, dal novembre 2020, alla società Alva spa, attuale proprietaria. È con quest’ultima che, a partire dal febbraio 2024, l’amministrazione comunale di Castelvetro ha preso i primi contatti per risolvere la situazione, culminati, nell’agosto 2024, nei sopralluoghi compiuti sull’area da parte dei tecnici del Comune e dell’Ausl, in occasione dei quali la proprietà ha preso l’impegno di elaborare un piano di smaltimento, presentato all’Ausl nel febbraio di quest’anno, a cui hanno fatto seguito i lavori di bonifica". "È questo un ottimo risultato - dice soddisfatto il sindaco di Castelvetro, Federico Poppi - che porta a soluzione un problema che la nostra amministrazione ha affrontato subito fin dal suo insediamento. Un risultato positivo che va a beneficio del nostro ambiente e dei residenti di via Ossi in particolare, ottenuto grazie alla disponibilità della proprietà e all’intervento dell’Ausl".

Marco Pederzoli