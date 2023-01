Modena, amiche investite sulle strisce dal Suv: ci sono i video dell’incidente

Il luogo dell'incidente (FotoFiocchi)

Modena, 31 gennaio 2022 – Sono gravissime le due ragazze di 17 e 18 anni investite domenica sera alle 20 sulle strisce pedonali di viale Monte Kosica, di fronte alla stazione dei treni. Entrambe sono ricoverate in terapia intensiva post operatoria all’ospedale di Baggiovara.

La più grande, residente a Sassuolo, e l’amica minorenne che abita invece fuori provincia erano dirette a piedi proprio verso la stazione quando sono state travolte in pieno da un Glb Suv Mercedes, condotto da un calciatore che stava rientrando a casa.

La macchina è stata sequestrata mentre la dinamica sarebbe già chiara alla pattuglia infortunistica della polizia locale che ha rilevato l’incidente.

"Le ragazzine hanno attraversato col rosso – questa la versione fornita dall’automobilista – Me le sono trovate davanti all’ultimo perché avevo la visuale coperta dall’auto che mi precedeva sulla destra" che invece è riuscita a rallentare in tempo. L’uomo è stato sottoposto come prassi all’alcol test, risultato negativo. Gli agenti hanno ascoltato numerosi testimoni, dato che a quell’ora la zona era molto frequentata, ma a fornire la ’fotografia’ dell’incidente saranno le telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso tutto.

"Ci sono e funzionano – spiega il comandante della polizia locale, Roberto Riva Cambrino – Sono stati eseguiti come sempre meticolosi rilievi e tutto sarà trasmesso all’autorità giudiziaria". Proprio il colore dei semafori - quello per le auto e il pedonale - sarà determinante nella ricostruzione del drammatico incidente. Le amiche sono state sbalzate per almeno una decina di metri sull’asfalto, riportando ferite gravissime e fino a ieri sera le loro condizioni erano molto gravi.

"Purtoppo gli incidenti che coinvolgono gli utenti deboli della strada come pedoni, ciclisti e persone a bordo di monopattini sono numerosi, è un trend nazionale, come polizia locale facciamo del nostro meglio con campagne di prevenzione contro i comportamenti scorretti alla guida, sistemi di controllo, studi di traffico", conclude Cambrino.

