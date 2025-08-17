Amichevoli, oggi alle 17 in campo Solierese e Cdr Mutina

Nell’ultima domenica di pre stagione per i dilettanti (domenica 24 scatta la Coppa di Eccellenza) una sola amichevole con le modenesi in campo. Alle 17 sul sintetico dello stadio "Stefanini" si affrontano la Solierese, appena tornato in Promozione grazie al titolo del Ganaceto, e l’Atletic Cdr Mutina, entrambe alla prima uscita dopo il raduno. Intanto si avvicinano gli ultimi tre raduni di Promozione: domani tocca a Medolla San Felice e Montombraro (a Crespellano), martedì al Castelnuovo.
Queste le prossime amichevoli: mercoledì 20 Sammartinese-Formigine (20), Sanmichelese-Cdr Mutina (19.30) e United Carpi-Arcetana (20.30, Carpi Zaccarelli), giovedì 21 Terre di Castelli-X Martiri (18 a Marano), Sp. Scandiano-Fiorano (20) e Solierese-Solierese Juniores, venerdì 22 Montombraro-Solignano (20, a Calcara).
CITTADELLA. Il centrocampista della Cittadella Mandelli, vittima di uno scontro fortuito testa contro testa nell’amichevole del 14 col Caldiero e costretto ad uscire dopo pochi minuti della ripresa, è stato suturato sopra all’occhio destro con 6 punti.