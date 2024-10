Amici dei Teatri a Napoli: "Una tappa al San Carlo per celebrare la lirica"

"La mia prima Carmen? La vidi quando ero ragazza, poi l’ho ritrovata più volte all’Arena di Verona nella meravigliosa versione di Zeffirelli, e anche al Comunale di Bologna. È sempre stata una delle mie opere predilette", confida Maria Teresa Scapinelli, presidente dell’associazione Amici dei Teatri Modenesi. Proprio nel giorno del compleanno di Georges Bizet e nel "World Opera Day", in cui tutto il mondo celebra la grandezza della lirica, gli Amici dei Teatri sono arrivati a Napoli con un’ampia delegazione, per assistere al teatro San Carlo alla ‘prima’ della grandiosa opera. E per applaudire anche uno dei protagonisti, il baritono Mattia Olivieri da Maranello, qui nelle vesti del ‘toreador’ Escamillo che farà girare la testa a Carmen, scatenando la gelosia di Don José. Lo spettacolo riprende il fortunato (e bellissimo) allestimento con la regia di Daniele Finzi Pasca che ha girato il mondo: nelle vesti di Carmen, passionale gitana, è il mezzosoprano Aigul Akhmeshina, Don José è il tenore Dmytro Popov, Micaela (il ruolo del debutto dell’indimenticabile Mirella Freni) il soprano Selene Zanetti. Tutti applauditissimi.

"Ho sempre amato Carmen, perché la sua figura esprime la libertà totale della donna – aggiunge la professoressa Scapinelli –. La ammiro perché è responsabile delle sue azioni, del suo modo di vivere, del suo essere". Carmen è nata libera, e libera vivrà (ma purtroppo anche morrà). Fra gli "Amici" modenesi presenti a Napoli per l’atteso debutto, anche Sarah Lopes Pegna, una delle due segretarie organizzative dell’associazione, e il tesoriere Giovanni Tavani. Al termine della recita, la presidente Scapinelli ha voluto salutare Mattia Olivieri, portandogli l’affetto di tutti i modenesi che sperano di poterlo ascoltare – nonostante i suoi mille impegni internazionali – anche al teatro Comunale Pavarotti Freni. In lui noi vediamo quasi un ideale passaggio di testimone fra gli storici cantanti modenesi e la nuova generazione di artisti del bel canto: "Per me sono tutti come dei fari, delle luci, dei modelli", ammette il baritono maranellese che dopo Napoli ‘volerà’ a Vienna per la "Manon" di Massenet alla Staatsoper.

Da 22 anni ormai gli Amici dei Teatri sono ‘custodi’ della passione modenese per le arti performative: al Comunale, per esempio, curano la rassegna "Invito all’opera", presentando i vari titoli della stagione lirica, così come allo Storchi collaborano agli incontri con gli attori di "Conversando di teatro". "Noi partecipiamo alla Confederazione italiana delle associazioni per la musica lirica e sinfonica, curiamo spesso relazioni con i gruppi di altre città: qui a Napoli abbiamo incontrato, per esempio, la dottoressa Stefania Brancaccio, presidente degli Amici del San Carlo – dice la presidente –. E molti degli Amici del Comunale di Bologna sono anche nostri soci. Ci piace vivere l’arte e condividere queste emozioni, tutti insieme".