’Amici della Musica’, il pianista Marzocchi apre la rassegna

Con il recital solistico del celebre pianista Paolo Marzocchi, si inaugura oggi alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido di Modena (via Emilia Est 14202) la rassegna autunnale degli Amici della Musica. Il concerto sarà tutto dedicato alla figura di Beethoven: verranno eseguite la Sonata "Waldstein" e la monumentale Quinta Sinfonia trascritta per pianoforte da Franz Liszt, un brano di cui Marzocchi è tra gli interpreti di riferimento a livello europeo. Originario di Pesaro, il maestro Marzocchi si è dedicato alla composizione in tutte le sue forme, dal teatro alla radio, fino alle sperimentazioni con altri linguaggi. Collabora con istituzioni prestigiose come il Lucerne Festival o il Maggio Musicale Fiorentino e la Biennale di Venezia: è anche l’ideatore e direttore artistico di WunderKammerOrchestra, che ha debuttato a Lampedusa il 1° aprile 2017.

