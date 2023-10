Amici della Musica,. Il Trio Pantoum all’Hangar Rosso Tiepido

Stasera alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est, nuovo appuntamento della rassegna autunnale degli Amici della Musica. Alla ribalta sarà il Trio Pantoum, ensemble fra i più promettenti del camerismo europeo, formato da tre giovani musicisti di straordinario talento e dal prestigioso curriculum, Hugo Meder al violino, Bogeun Park al violoncello e Virgile Roche al pianoforte. Proporranno due capolavori del repertorio per Trio per pianoforte e archi, il Trio in mi maggiore di Haydn e il meraviglioso Secondo Trio di Schubert, e una preziosa rarità tutta da scoprire, la Kammersonate di Hans Werner Henze. Ingresso a 10 euro (5 euro il biglietto ridotto per i soci AdM sottoscrittori, gratis per i soci sostenitori). Biglietti a prezzi agevolati sulla piattaforna Oooh.events.