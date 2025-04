"Amici della Musica, la sede presa a sassate da vandali"

Sassaiola lunedì sera contro le finestre e la porta esterna della sede dell’Associazione di Promozione Sociale "Amici della Musica Nino Rota" di Fiorano, che si trova nel seminterrato di Villa Cuoghi. All’interno c’erano alcuni associati che hanno avvertito le forze dell’ordine. Sono intervenuti i carabinieri e nel vicino parco hanno fermato uno dei presunti responsabili dell’accaduto, un minorenne come probabilmente non era solo. "Sono diversi mesi che subiamo attacchi di questo tipo - denunciano gli associati della Nino Rota - almeno dallo scorso autunno. Purtroppo è sempre accaduto qualche atto di disturbo da parte di persone di passaggio, ma in questi ultimi mesi la situazione è diventata insostenibile. Nella sede teniamo le prove della banda cittadina e dei nostri ensemble musicali e quando qualcuno vede che siamo all’interno arrivano sassate. Alcune domeniche fa avevamo una conferenza al pomeriggio e anche in quell’occasione siamo stati presi di mira". L’associazione Nino Rota, oltre a denunciare la sassaiola nella serata di lunedì, ha riferito agli inquirenti di diversi atti vandalici successi negli ultimi mesi. "A marzo – spiegano - ci è stata manomessa le serrature della porta interna e di quella esterna. La settimana scorsa abbiamo denunciato il furto di uno schermo che adoperavamo per le conferenze. Dopo quell’episodio e la sassaiola di lunedì sera abbiamo interrotto tutte le nostre attività, perché non ci sentiamo sicuri. Villa Cuoghi si trova a fianco del Park J.O., zona interessata da scorribande di ragazzini".

w. b.