Amici della Musica, la stagione. Dieci tappe all’Hangar Rosso Tiepido

Il Concerto della Memoria e del Dialogo inaugurerà la prima parte della 105ª stagione degli Amici della Musica, con la direzione artistica del maestro Claudio Rastelli, presentata nella giornata di ieri. Fino al mese di maggio dieci concerti, "tutti con uno sguardo ‘contemporaneo’ sulle musiche di ogni epoca", spiega il vicepresidente Simone Guaitoli. Contemporaneità che si riflette anche nel luogo scelto per questi appuntamenti, l’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est: non un auditorium, ma uno spazio immaginifico e creativo.

Il primo concerto è previsto domenica 2 febbraio con il violinista Mauro Loguercio e la pianista Emanuela Piemonti (foto): due anni fa proposero in anteprima la loro esecuzione della Nona di Beethoven, che poi hanno portato in tutta Italia, e qui presenteranno le trascrizioni di altre due sinfonie beethoveniane, la Sesta (Pastorale) e l’Ottava, avvio di un ciclo integrale. All’organico cameristico violino – pianoforte saranno dedicati altri concerti in stagione: per esempio il 10 maggio Lucio Degani e Andrea Rucli renderanno omaggio a Jascha Heifetz riproponendo il programma di un tipico ‘war concert’ della Seconda guerra mondiale, e il 17 maggio il violinista Hans Liviabella, con Gianluca Angelillo, eseguirà anche musiche del nonno Lino, contemporaneo di Respighi e Prokofiev.

Significativa è la presenza nel cartellone di numerosi giovani musicisti, vincitori di concorsi internazionali: il 15 febbraio il soprano russo Anna Graf con il pianista Daniele Bonini in un programma liederistico, anche con un omaggio al centenario di Luciano Berio, il 15 marzo il duo pianistico formato da Marco Rinaudo e Stefano Visintainer, il 30 marzo il formidabile Trio Nebelmeer, vincitore del Premio Trio di Trieste, e il 6 aprile il Duo ClaroScuro con il chitarrista Roberto Guarnieri e l’arpista Morgana Rudan. Ascolteremo anche grandi interpreti del camerismo: il 2 marzo il celebre fagottista Paolo Carlino, e il 9 marzo gli "Echi d’amore" dell’ensemble d’archi composto da membri dell’orchestra del Comunale di Bologna.

E per chiudere la primavera degli Amici della musica, sabato 24 maggio, l’unico recital solistico, con il pianista Pierangelo Taboni che affronterà la ’Musica Ricercata’ di Ligeti in una doppia esecuzione: prima la eseguirà, poi la ‘rileggerà’ in un percorso inverso, con le sue elaborazioni e improvvisazioni. Perché la musica è sempre una scoperta. Si possono trovare tutte le informazioni relative alla nuova stagione al’indirizzo web www.amicidellamusicamodena.it

Stefano Marchetti