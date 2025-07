Amici della Musica. Parte il cartellone estivo con Il Trio di Oboè

Con il concerto del Trio Oboè, stasera alle 21 presso la Corte di Villa Boschetti a San Cesario, prende il via anche il cartellone estivo degli Amici della Musica di Modena: quattro concerti della rassegna "Note di passaggio" che fino al 28 agosto abbracceranno le epoche e gli stili. Si partirà quindi con il trio di oboi e corni inglesi formato da Luca Avanzi, Cristina Ruggirello e Omar Zoboli, in un programma piuttosto variegato che attraverserà quattro secoli di storia, alternando brani sacri, pagine classiche, suggestioni impressioniste, melodie popolari e incursioni nel jazz, da due mottetti rinascimentali di Orlando di Lasso, "Oculos non vidit" e "Qui sequitur me" al Trio in do maggiore di Anton Wranitzky, passando per il repertorio del primo ‘900 francese. Entrerà in scena anche il jazz con i tre duetti di Michael Curtis, che rivisitano standard come "All the things you are", mostrando la versatilità timbrica degli oboi in contesti contemporanei. A chiudere il percorso, le variazioni su "Là ci darem la mano" che il giovane Beethoven compose su un tema mozartiano tratto dal "Don Giovanni".

Il Trio di Oboè (con l’accento sulla e, nella pronuncia italianizzata del nome francese dello strumento: hautbois) è nato sette anni fa dall’incontro di tre musicisti conosciuti sulla scena nazionale e internazionale come interpreti di musica contemporanea e di musica antica anche su strumenti originali.

La rassegna "Note di Passaggio" proseguirà con altri tre appuntamenti nel cortile d’onore di Rocca Rangoni a Spilamberto: giovedì 24 luglio "Il flauto romantico" per duo di flauti e pianoforte, poi giovedì 31 luglio l’evento "Queste parole di colore oscuro - Suonare la lingua di Dante" con interpretazioni del Wunderkammer Youth Ensemble. A chiudere la rassegna sarà il recital pianistico di Andrea Simone De Nicolò programmato per giovedì 28 agosto. Info sul sito amicidellamusicamodena.it

