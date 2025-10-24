Ammanco in Fondazione. Tiezzi: "Fiducia nelle indagini". Il dipendente subito interrogato

La Fondazione, non appena ha riscontrato comportamenti illeciti ai propri danni si è immediatamente attivata con una esemplare tempestività, informando di quanto accaduto, con giusta trasparenza, la cittadinanza.

E’ questo il commento dell’avvocato Luca Sirotti, che rappresenta la Fondazione di Modena alla quale sono stati indebitamente sottratti oltre 850mila euro. Ma la somma potrebbe essere anche più ingente: i ‘conteggi’ sono in via di definizione. "Sono in questo momento in corso verifiche interne di cui si attende l’esito e parimenti si è in attesa dell’esito delle indagini – continua Sirotti –. Dopo di che verranno assunte le necessarie iniziative per la tutela del patrimonio dell’ente". Come emerso dagli accertamenti svolti dalla guardia di Finanza, sarebbe stato un dipendente, ora sospeso e odierno indagato, a sottrarre nel corso dei mesi, il denaro. Soldi utilizzati dall’uomo – accusato di appropriazione indebita aggravata ed autoriciclaggio ed ex responsabile d’area della Fondazione – per ‘gioco’.

Si tratterebbe di una persona con problemi di ludopatia e che già – come conferma il legale che lo rappresenta – avrebbe iniziato un percorso riabilitativo.

"Le indagini sono ancora in corso – spiega l’avvocato Enrico Fontana – ma con il mio assistito ci siamo subito presentati dal pm titolare del fascicolo, dottor Amara. Abbiamo collaborato con la guardia di Finanza in sede di perquisizione presso la Fondazione – precisa il legale – e abbiamo concordato per lunedì scorso l’interrogatorio. In quella sede abbiamo presentato un memoriale e ci siamo messi a disposizione della Finanza e della procura per fornire chiarimenti eventuali. Il mio assistito – conclude l’avvocato Fontana – era ed è affetto da una grave ludopatia che stiamo valutando insieme ai tecnici per capire fino a che punto possa aver influito sulle sue capacità".

Il denaro, in base agli accertamenti sin qui svolti, è stato sottratto in un arco temporale non limitatissimo; parliamo di qualche anno. A quanto pare il dipendente era nella condizione di poter celare il proprio operato fino a che l’ingente ammanco non è venuto a galla, pare anche grazie alla segnalazione di una operazione sospetta da parte della banca. Al momento l’indagato risulta sospeso dal lavoro a seguito di contestazione disciplinare ma al suo indirizzo potrebbe presto giungere il licenziamento per giusta causa. "In quel caso valuteremo cosa fare – aggiunge l’avvocato Fontana –. Il mio assistito ha già iniziato a farsi curare e abbiamo offerto la nostra collaborazione futura anche alla Fondazione al fine di ricostruire gli avvenimenti".

Nel corso delle recenti perquisizioni presso la sede della Fondazione sono stati effettuati anche sequestri e acquisizioni di natura informatica. Il presidente della Fondazione, Matteo Tiezzi ha fatto sapere di avere "piena fiducia nella magistratura".

