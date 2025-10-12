Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
Acquista il giornale
CronacaAmmazza la moglie, poi si suicida. La donna era affetta da demenza
12 ott 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Ammazza la moglie, poi si suicida. La donna era affetta da demenza

Ammazza la moglie, poi si suicida. La donna era affetta da demenza

La solitudine, il senso di impotenza dinanzi alla malattia che consuma, le forze che diminuiscono. C’è tutto questo alla base...

La tragedia è avvenuta a Mirandola

La tragedia è avvenuta a Mirandola

La solitudine, il senso di impotenza dinanzi alla malattia che consuma, le forze che diminuiscono. C’è tutto questo alla base delle due tragedie familiari che si sono consumate a distanza di quattro giorni nel modenese. La solitudine dei caregiver, è stata definita, ed è forse quella che ha avuto il sopravvento martedi, quando a Castelfranco Emilia Enzo Manzini, 92 anni ha ucciso la moglie Maria Capitati di 88 con una coltellata alla gola per poi gettarsi dal balcone. Ieri si è ripetuta la stessa scena, un omicidio-suicidio a qualche decina di chilometri, nella bassa modenese, a Mirandola. Dopo una vita passata insieme Giuseppe Campi, 87 anni ha ucciso la moglie Fedora Pedrazzi, 84, strangolandola, poi si è tolto la vita gettandosi dal balcone della palazzina in cui viveva. Entrambi gli uxoricidi si occupavano h24 delle mogli malate di Alzhaimer.

La demenza senile, nel tempo, le aveva cambiate e forse proprio il senso di impotenza dei due anziani li ha portati a commettere l’estremo gesto. Ieri, l’anziana è stata trovata sul divano. L’87enne l’aveva strangolata, forse nel sonno, durante le prime ore del mattino. Sono stati i vicini a dare l’allarme. "Fedora era una mia amica – racconta una vicina – era buona, dolce; ultimamente però la demenza senile aveva cambiato la situazione in casa. Lui era molto preoccupato per la moglie, sentiva il peso della quotidianità". Quel peso della quotidianeità che – in un momento di disperazione – ha portato due pensionati ad uccidere le compagne di una vita. "E’ tutto il sistema di assistenza che non funziona – commenta Alessandra Corradi, presidente dell’associazione ‘Genitori Tosti Aps’ – è necessaria una rivoluzione. I caregiver non possono essere abbandonati".

Valentina Reggiani

Emanuela Zanasi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata