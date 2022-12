Amministrative 2024, cantieri aperti Pd su Bortolamasi, Fd’I vuole spazio

Nel 2024 sarà eletto il nuovo sindaco: il 2023 sarà dunque l’anno dei cantieri programmatici e delle candidature. Per il Pd il nome designato è quello di Andrea Bortolamasi. Ma la componente cattolica è in fermento e sta maturando l’idea di una alternativa. A quel punto non si ecludono le primarie. Alle quali potrebbe partecipare anche Andrea Bosi. Nel centrodestra, dopo il colpaccio della vittoria di Daniela Dondi nel collegio di Modena, Fd’I rivendicherà il nome: sarà il momento di Michele Barcaiuolo?