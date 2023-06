Amministrative 2024, ipotesi D’Orazi: potrebbe mettere d’accordo le anime della sinistra

C’è fermento in casa Pd in vista dell’assemblea che dovrebbe esserci entro fine mese per cominciare a discutere ‘seriamente’ sul percorso verso le amministrative del 2024. Argomento per certi aspetti ancora prematuro e sicuramente delicato, sia per la sinistra che per la destra. Con l’incognita del terzo polo e delle civiche. E proprio in una posizione…centrale c’è un nome che inizia a circolare: Mauro D’Orazi. Figura molto nota a palazzo Scacchetti per questioni lavorative prima e politiche ora, ricoprendo la carica di consigliere comunale di maggioranza e in particolate di presidente del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine. Quello che di D’Orazi può attirare, oltre alla sua conoscenza della macchina amministrativa e burocratica, è il suo riferimento a un ambiente di centro ed ex Dc, che potrebbe spostare un migliaio di preferenze. Uomo di equilibrio, pacificatore, molti in lui vedono un punto di mediazione verso ampi accordi. In sostanza, potrebbe ipotizzarsi una sorta di ‘pre candidatura’ potenzialmente di servizio che garantirebbe elementi di incontro. D’Orazi è un punto di riferimento di una Carpi forse ‘non giovane’ ma che non si astiene, va a votare. Critico oggettivo della politica locale, interprete di una città concreta, capace di fare prevalere il buon senso sulle cose, anche spesso a scapito di logiche di parte strettamente politiche. Un candidato ideale da cui entrambi gli schieramenti non posso prescindere? Ma il punto è anche un altro: candidato in quota Pd? Anche nel caso di primarie di coalizione se dovessero esserci più candidature?

Il diretto interessato non si sbilancia, restando però ferma la sua collocazione nel centro sinistra. Opzioni aperte, dunque. m.s.c.