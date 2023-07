Amministrative 2024, Pigoni (Italia Viva) frena il Pd "No ad accozzaglie, Il M5s deve restare fuori"

"No ad accozzaglie elettorali". Niente coalizioni allargate ai 5 stelle. Per le elezioni amministrative 2024 Giulia Pigoni frena il Partito democratico modenese dopo che la direzione provinciale, attraverso il segretario Roberto Solomita, aveva indicato la strategia per i prossimi mesi: coalizione larga che vada da Italia Viva al Movimento 5 stelle. Il M5s locale ha già fatto sapere di non gradire la presenza del partito di Renzi, Italia Viva. Che ora, attraverso la consigliera regionale ed esponente della cabina di regia nazionale Pigoni, ricambia la ‘cortesia’: "Giusto ragionare di alleanze con altri partiti del centro-sinistra, ma dobbiamo farlo escludendo gli estremi".

No quindi a cartelli elettorali troppo ampi. "Sappiamo che poco importa il 15% dei Cinque Stelle a livello nazionale nel momento in cui a livello locale non esprimono persone e programmi di livello". A questo punto, secondo Pigoni, "meglio concentrarsi sulla scelta di candidati di valore e programmi chiari e condivisi tra forze omogenee".

Certo, l’indicazione delle alleanze locali arriverà da Roma, e a pesare saranno senza dubbio anche i temi nazionali. Si prenda per esempio il salario minimo, cavallo di battaglia in questo momento del Pd targato Schlein. Le posizioni con Italia Viva sono distanti: "Il problema reale dei bassi salari – è il ragionamento di Pigoni – è ben diverso dalla discussione sul salario minimo; l’uno riguarda le dinamiche del mercato del lavoro, l’altro le modalità di determinazione dei minimi tabellari e la effettiva rappresentatività delle parti sociali. Il salario minimo deve essere di natura contrattuale: deve scaturire, settore per settore, dai trattamenti economici dei Contratti nazionali. Non si risolve il problema dello sfruttamento, del lavoro irregolare e dei bassi salari inserendo una cifra in Gazzetta Ufficiale".

Gianpaolo Annese