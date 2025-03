Amministrative, Fontana: "Mi candido per il cambiamento"

Nella corsa a sindaco per le prossime elezioni amministrative è caos totale. Sinistra Italiana invita a trovare per il centrosinistra un nome alternativo, mentre Bruno Fontana ieri ha annunciato via social la presenza della lista civica "San Prospero per il cambiamento - Fontana sindaco", che gode dell’appoggio compatto dei partiti di centrodestra. E, dunque, nel disorientamento del centrosinistra, spaccato tra il sostegno all’ex sindaco Sauro Borghi e quello alla ex assessora Eva Baraldi, cerca di frapporsi come ago della bilancia Fontana, che vuole intercettare i malumori di un elettorato sfiduciato da tante diatribe e scontento per i lunghi mesi in cui ci si è dovuti affidare alla gestione commissariale.

"La lista civica ‘San Prospero per il cambiamento’ – annuncia Fontana – si presenterà anche a questa tornata elettorale del 25 e 26 maggio per raccogliere le istanze e l’appoggio di tutti coloro che sono stanchi della situazione attuale e desiderano concretamente un cambiamento". E per questo la civica di centrodestra esorta "finalmente a discutere di quelli che sono i veri problemi di San Prospero: le strade che sono un punto dolente, e per le quali bisogna intervenire in maniera economica importante perché nel corso degli anni non sono stati fatti significativi interventi; vogliamo intervenire sul verde per partire tutti gli anni in tempo utile con gli sfalci e non quando l’erba è già alta; vigliamo parlare di una riorganizzazione e riassetto del Comune che sia affidato a persone competenti; infine, vogliamo parlare di rilancio del territorio sulle frazioni, oltre che sul capoluogo".

E in merito al mancato accordo tra i candidati di centrosinistra a San Prospero in vista delle elezioni comunali interviene anche la Federazione provinciale di Sinistra Italiana. "Una conduzione non ineccepibile, costellata di errori e personalismi, – è la preoccupazione di SI – sta portando il centro-sinistra di San Prospero verso una divisione alle prossime amministrative. Prima le auto-candidature, poi l’ipotesi di primarie e infine, dinanzi alle indisponibilità, l’appello del Pd all’accordo tra gli auto-candidati. Quando si avviano percorsi che mettono davanti le personalità rispetto ai programmi il risultato è spesso quello della divisione del campo progressista e democratico. Noi chiediamo di azzerare tutto, di mettere intorno ad un tavolo le forze democratiche e progressiste, politiche e civiche, e insieme, in tempi brevi, costruire una piattaforma programmatica, un progetto di governo basato su giustizia sociale, ambientale, buona amministrazione e sulla base di questa individuare una candidatura autorevole e forte".

Alberto Greco