Amministrative, i Cinque Stelle appoggiano Borghi

Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative del 25 e 26 maggio. Dopo l’uscita di scena del Pd, Sauro Borghi ha presentato la sua lista di centrosinistra e ieri ha avuto il sostegno del Movimento 5 Stelle. Trecento simpatizzanti hanno risposto all’appello di Borghi per una serata al Ristorante San Silvestro, ed il cui ricavato andrà a tre associazioni impegnate nell’inserimento sociale di disabili, l’Ape Snc, La Bella Sfilza e l’Associazione Sindrome Sturge-Weber Italia.

"Ci presentiamo con un programma concreto, realizzabile, frutto dell’ascolto e costruito su priorità chiare, per rispondere – ha detto Borghi - in modo efficace alle reali esigenze del nostro territorio e della comunità. Siamo un gruppo coeso, determinato, composto da giovani e competenti, uniti dalla voglia di dare un contributo concreto alla nostra comunità. Donne e uomini che condividono valori, visione e spirito di servizio, pronti a portare avanti con serietà e passione il percorso intrapreso insieme".

Ma, la vera novità è la decisione dei pentastellati. "Il M5S – scrivono il coordinatore provinciale Massimo Bonora, Mattia Veronesi per l’Area Nord e Irmo Cavazzoli per M5S S. Prospero - non condivide la divisione che si è generata nel campo progressista sanprosperese, ma ritiene necessario compiere una scelta di campo e in favore di Sauro Borghi. L’auspicio resta quello dell’unità e ci auguriamo che al più presto si possa riaprire un dialogo costruttivo tra le forze progressiste per restituire serenità al dibattito politico e alla comunità locale.

