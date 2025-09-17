Amo, altro blitz della Finanza. Perquisita anche l’abitazione della dipendente indagata

Non solo in aMo. La guardia di finanza lunedì mattina all’alba si sarebbe presentata anche nella casa, in un comune della provincia, della dipendente di aMo indagata. I militari, arrivati a bordo di diverse auto, hanno perquisito l’abitazione per almeno due ore alla ricerca di documenti ed elementi utili all’inchiesta.

Al momento la donna – che nei giorni scorsi, convocata, non si sarebbe presentata all’interrogatorio del Pubblico ministero – risulta l’unica indagata nell’indagine aperta dalla procura di Modena per peculato e truffa ai danni dello Stato. La perquisizione a casa della ex dipendente dell’agenzia della mobilità è avvenuta praticamente in contemporanea con il blitz nella sede di aMo in via delle Suore, dove i militari sono rimasti per tutta la giornata e la notte tra lunedì e martedì: sono stati acquisiti copie forensi dei materiali e documenti contabili che dovranno servire a fare piena luce su quanto avvenuto negli anni scorsi all’interno di aMo.

Al centro della bufera c’è l’ammanco di oltre 500mila euro – tra bonifici e prelievi in contanti dalla carta di credito aziendale – che ha scatenato, oltre all’inchiesta giudiziaria, uno scontro politico sulla gestione delle partecipate che ha di fatto troncato il percorso politico del segretario del Partito democratico Stefano Reggiani (che non risulta indagato), ex amministratore unico della società. Di recente è arrivato anche il licenziamento da parte dei nuovi vertici di aMo del direttore Daniele Berselli, anche lui non indagato.

Sul blitz della guardia di finanzia sono intervenuti il vicecoordinatore di Forza Italia Antonio Platis e Antonio Tirabassi, coordinatore Seniores FI: "È una notizia positiva, perché rende evidente il lavoro silenzioso, celere e puntuale della Procura. Siamo stati i soli, nell’esercizio di un dovere civico e di responsabilità politica, a segnalare alla magistratura alcune incongruenze riscontrate tra le denunce della gestione Reggianini e gli atti in nostro possesso. Confidiamo quindi in un rapido accertamento della verità e nella piena chiarezza su tutti i profili coinvolti".

L’Agenzia aMo, proseguono i due forzisti, "deve tornare ad essere protagonista nella propria attività di controllo e di coordinamento dell’aggiudicatario del Tpl seta, a partire dal ripristino del Direttore Generale. Ad oggi è stato annunciato un nome, quello di Roberto Bolondi, ma non vi sono ancora atti ufficiali. Per aggirare la graduatoria stilata meno di due anni fa è necessario un atto motivato, che ad oggi non ci risulta sia stato reso pubblico da Bosi".

Nella sezione ’l’amministrazione trasparente’ "non compare nulla. E il Comune di Modena lo segna in forza alla sua direzione fino al 30 settembre. Sia in materia di tariffe, sia nella verifica dei profili degli eventuali autisti a ’gettoni’, serve un’Agenzia pienamente operativa e che svolga il suo ruolo di guida anche all’interno del Comitato tecnico del TPL. Ci chiediamo quindi quali siano le intenzioni dell’Amministratore Unico Andrea Bosi a riguardo".