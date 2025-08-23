Amo, ancora polemiche. La consigliera Modena attacca: "I colpevoli sono più di uno"

È sorprendente la tesi sostenuta da aMo nella denuncia-querela alla dipendente, presentata dal legale Giulio Garuti, nella quale la donna viene indicata come unico autore degli ammanchi. Evidentemente questa tesi legale è frutto delle indicazioni ricevute dall’attuale amministrazione di aMo (e soci), ma si pone in evidente contrasto con gli interessi dell’Azienda per la Mobilità stessa, che sono quelli di rilevare tutti gli implicati nell’ammanco nei loro diversi gradi di responsabilità diretti o indiretti, perché è su questi che potrà rivalersi. E questo doveva chiedere al tribunale, sporgendo denuncia contro noti e ignoti". Lo sostiene Maria Grazia Modena, consigliera comunale di Modena per Modena.

"L’enunciazione della tesi del colpevole unico – continua – ha lo scopo palese di scaricare le responsabilità dei precedenti distratti amministratori e revisori. Soprattutto dell’ex segretario provinciale del Pd, Stefano Reggianini". Modena parla di "chiaro conflitto di interesse politico, che mina la fiducia pubblica".

Intanto, sul fronte aMo emerge un nuovo pasticcio legato alle consulenze: come ha fatto notare Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, nel recente file estratto dal portale ’Amministrazione Trasparente’ risultavano incarichi esterni (due) per oltre 500mila euro risalenti all’epoca Reggianini. Cifre per le quali ha subito chiesto chiarezza.

Il neo amministratore unico di aMo Andrea Bosi ha fatto sapere che la cifra corretta ammonta a poco più di 5mila euro, non 500mila. Una discrepanza dovuta ad un errore di trascrizione. Ad alimentare le polemiche, infatti, la mancanza di una virgola nelle somme che sono state riportate sul sito: una svista addebitabile alla società incaricata di pubblicare i dati. La spiegazione non ha certo placato le polemiche di Platis. "E questa sarebbe trasparenza? Se anche negli atti ufficiali, aMo si comporta così diventa insostenibile. Non c’è più la certezza di nulla in quell’azienda. È molto grave e imbarazzante" attacca. La stessa ’Pa33’ – che si occupa della pubblicazione dei dati – fa sapere che "sono stati rilevati due errori nella pubblicazione di alcuni dati nella sotto-sezione ’Dati sui pagamenti’ della sezione ’Società Trasparente’ di aMo. In particolare, si è verificata una errata importazione dell’importo in 2 schede: nella prima scheda 2.067,47 euro ma il sistema ha importato 206.747,00 euro. Nella seconda scheda 3.687,36 euro ma il sistema ha importato 368.736,00 euro. L’errore è stato dovuto ad un’anomalia di formattazione durante l’importazione dei dati (trasmessi correttamente da aMo) all’interno della piattaforma che gestisce le pubblicazioni in ’Società Trasparente’. Tale anomalia, che stiamo già analizzando per comprendere da cosa sia stata generata, è, pertanto, un mero errore tecnico, quindi non imputabile ad aMo". Platis fa invece presente che la gestione della trasparenza non doveva essere affidata a terzi. Intanto Luca Negrini, capogruppo Fd’I attacca Marika Menozzi, intervenuta all’inaugurazione della festa Pd: "Abbiamo assistito al primo intervento del neo segretario del Partito Democratico Menozzi – attacca Negrini – che ha ridotto lo scandalo aMo, uno dei più grossi mai visti in città, all’espressione ’la destra strumentalizza’. Parole vergognose che non offendono di certo noi, ma suonano come uno schiaffo nei confronti di tutti quei cittadini che chiedono chiarezza per il più di mezzo milione di euro spariti sotto la responsabilità dell’ex segretario provinciale Reggianini, suo collega di partito".