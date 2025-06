Amo deposita la denuncia. Oltre trecento pagine di accuse. I bonifici anomali iniziati nel 2019

Le anomalie riscontrate su uno dei conti correnti di Amo hanno portato a mirati approfondimenti, poi sfociati nella formalizzazione di una denuncia che sarà depositata proprio oggi in procura a Modena. Ad annunciare il deposito della querela nei confronti della presunta dipendente ‘infedele’ è la stessa Agenzia per la Mobilità di Modena che fa sapere anche come oggi sarà depositata a supporto della denuncia, con riserva di costituzione di parte civile una relazione di oltre 300 pagine.

Secondo quanto emerso da controlli interni all’ente, gestito dai Comuni e dalla provincia, la addetta alla contabilità sarebbe responsabile di un ammanco di circa 400mila euro dalle casse di Amo ma sarà proprio la procura a delegare poi successive indagini per far luce sull’accaduto. La donna nel frattempo si è rivolta ad un legale. Ad individuare le anomalie su uno dei conti correnti di Amo è stato proprio il Direttore il 16 aprile scorso. Una ‘scoperta’ avvenuta nell’ambito della predisposizione in prima persona di documenti utili ad adempiere alla normativa sulla trasparenza: in quel contesto, infatti, il direttore si è accorto di un bonifico con destinatario diverso da quello avente titolo, del quale è stato chiesto conto all’impiegata addetta all’amministrazione e contabilità.

"Al riguardo è stato informato immediatamente l’Amministratore Unico – spiegano in una nota. La dipendente, interpellata, ha prodotto documentazioni non idonee a fugare i dubbi emersi. Da questo evento sono scaturiti approfondimenti mirati, che hanno portato alla scoperta di ulteriori incongruenze". Amo si riserva appunto di costituirsi Parte Civile a carico della dipendente, poi licenziata. Nella medesima nota fa sapere che le anomalie individuate sarebbero iniziate nel 2019. "Si è ritenuto necessario informare, in via riservata, i precedenti Amministratore Unico, Direttore, Collegio Sindacale e Società di revisione. Da questo evento sono scaturiti approfondimenti mirati, che hanno portato alla scoperta di ulteriori incongruenze - spiegano. Rilevata la gravità di quanto stava emergendo, si è chiesta assistenza a professionisti legali, affinchè scandagliassero minuziosamente tutti gli archivi digitali dell’Agenzia con l’obiettivo di portare alla luce tutte le potenziali irregolarità".

L’ente fa sapere come la priorità sia stata data da subito alla tutela della societàe del pubblico interesse "così da poter procedere in tutte le sedi, anche giudiziarie. Contestualmente, dal 29 aprile, Amo ha proceduto a dare informazione riservata dell’accaduto, compatibilmente con il riserbo delle indagini legali in via di svolgimento, sia ai soci "di riferimento" che al Collegio Sindacale e al Revisore dei conti".

Il bilancio 2024 è stato predisposto tenendo conto di tutte le anomalie riscontrate anche negli anni precedenti, rappresentando la situazione contabile così come risultate da tutti gli approfondimenti svolti e verrà sottoposto all’approvazione degli enti soci nell’assemblea del 30 giugno. Ad intervenire a seguito del comunicato diffuso da Amo, spiegando di aver accolto l’invito alla riservatezza sono, in una dichiarazione congiunta il sindaco Massimo Mezzetti e il presidente della Provincia Fabio Braglia: "La comunicazione inviata da Amo, rigorosa e trasparente, consente di capire i passi compiuti dall’azienda rispetto a questo ammanco che è un fatto grave e motivo di grande preoccupazione - spiegano. Dopo essere stati avvisati dall’azienda avevamo chiesto di procedere con speditezza nel produrre tutte le azioni necessarie a tutela dell’agenzia. Bene quindi che si sia giunti alla formalizzazione della denuncia". Mezzetti e Braglia chiedono che la magistratura faccia tutto ciò che è utile all’accertamento completo dei fatti e delle responsabilità. "I nostri enti, Comune e Provincia di Modena sono ovviamente parte lesa e si costituiranno parte civile nel procedimento che scaturirà".