"aMo, dopo le dimissioni giunta paralizzata"

CARPIÈ all’ordine del giorno per essere discussa stasera in Consiglio comunale una mozione di Fratelli d’Italia relativa al caso aMo (Agenzia per la mobilità di Modena, coinvolta nello scandalo scoppiato dopo la scoperta di un buco di oltre 500mila euro emerso tra aprile e giugno scorsi, legato alla condotta di una ex dipendente poi licenziata). "Il caso Amo – afferma Annalisa Arletti, consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Carpi – è la prova più lampante di come la sinistra al governo locale abbia chiuso gli occhi davanti a falle colossali nei controlli e a una gestione opaca di risorse pubbliche". Scendendo poi sul fronte locale, Arletti attacca direttamente "l’immobilismo dell’amministrazione carpigiana".

"Dopo le dimissioni dell’assessore Alessandro Di Loreto (avvenute lo scorso 11 luglio, quando Di Loreto ha consegnato al sindaco Righi le sue deleghe in materia di Urbanistica e Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata, Nuove Mobilità e Trasporto Pubblico, Smart City e Innovazione Digitale), ex direttore generale di aMo (dal 2019 al 2023), Carpi si ritrova le deleghe fondamentali come urbanistica e trasporti, senza una guida politica. Questa impasse è la fotografia di una maggioranza paralizzata, incapace di dare risposte ai cittadini. Il sindaco venga in Consiglio comunale a spiegare perché non sia stata ancora individuata una soluzione politica. Ai cittadini non servono giustificazioni, servono decisioni", rimarca il consigliere regionale. "Parliamo di oltre mezzo milione di euro sottratti ai cittadini, soldi che dovevano servire al trasporto pubblico e invece finiti nel nulla. Questo non è un semplice episodio giudiziario, ma un fallimento politico ed amministrativo che richiede risposte immediate e coraggiose. conclude Arletti.

Maria Silvia Cabri