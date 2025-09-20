Amo, esposto alla Corte dei Conti. Fd’I: "Enormi falle nelle verifiche". E l’ex dipendente prepara un dossier

"Stiamo raccogliendo tutta la documentazione comprovante l’estraneità ai fatti ascritti alla mia assistita. Valuteremo la presentazione di una memoria difensiva". Sono queste le parole dell’avvocato Elena Gavioli, che rappresenta la dipendente Amo e unica indagata nell’indagine aperta dalla procura di Modena per peculato e truffa ai danni dello Stato. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza – a cui sono state delegate le indagini – si sarebbe presentata anche a casa dell’indagata, in un comune della provincia alla ricerca di eventuali documenti dopo che, contemporaneamente, era scattato il blitz delle fiamme gialle nella sede dell’Agenzia per la mobilità, in via delle Suore. Il legale della donna – che nei giorni scorsi, convocata, non si sarebbe presentata all’interrogatorio del pubblico ministero – fa presente appunto come la difesa sia al lavoro per raccogliere documentazione comprovante l’estraneità ai fatti dell’indagata, accusata di un ammanco di oltre 500mila euro. Ovviamente la bufera coinvolge da subito anche ‘il fronte’ politico e ieri Fratelli D’Italia ha reso noto di aver inoltrato alla Corte dei Conti l’esposto che porta la doppia firma del capogruppo Luca Negrini e del vicecapogruppo Elisa Rossini. "È un atto dovuto – annuncia Negrini – nei confronti di tutti quei modenesi che continuano a chiedersi che fine abbiano fatto i soldi spariti da aMo – tuona Negrini –. Auspichiamo che la magistratura faccia piena luce sulla vicenda e sugli eventuali risvolti penali. Stiamo seguendo con la massima attenzione lo sviluppo delle indagini in città: civilmente serve procedere in maniera trasparente e con l’obiettivo di recuperare l’intero ammanco, e non solo, come purtroppo sta accadendo, una parte di esso".

Negrini sottolinea l’importanza di segnalare alla Corte dei Conti come, ad oggi, "non si stia facendo tutto il necessario per recuperare l’importo totale di oltre 500mila euro. In Consiglio comunale la maggioranza ha imposto l’ennesimo veto politico sul caso dell’ex amministratore unico di aMo, Reggianini, garantendogli una copertura nonostante le evidenze emerse. I prelievi in contanti per cassa con operatore, firmati di suo pugno e mai contabilizzati, rappresentano una prova chiara della consapevolezza dell’ex segretario provinciale del Partito Democratico", tuona Negrini. Il capogruppo rende noto come l’esposto sia stato inviato alla Corte dei Conti e, al contempo, al Collegio sindacale "ricostruendo quanto accaduto in città all’interno di una partecipata che muove oltre quaranta milioni di euro l’anno. Lo scandalo aMo – conclude – segna un punto di non ritorno: ha messo in evidenza falle enormi nella verifica, nel controllo e nella gestione delle società partecipate, dove troppo spesso l’appartenenza politica prevale sulla competenza". Secondo Rossini "il Comune di Modena non si sta attenendo alla delibera con cui la Corte dei Conti, nel luglio scorso, ha indicato al Comune di porre in essere tutte le azioni volte a preservare il patrimonio sociale di aMo Spa e ripristinare tutte le risorse venute a mancare a seguito della scoperta dell’ammanco di 516 mila euro. Infatti il Comune non si sta attivando presso l’assemblea dei soci per deliberare l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore unico Stefano Reggianini e conseguentemente agire anche nei suoi confronti – oltre che nei confronti della dipendente – per ottenere il risarcimento del danno. Ricordiamo infatti che dall’esposto presentato dal revisore Vito Rosati è emerso che vi sono prelievi riconducibili all’amministratore non contabilizzati per circa 50mila euro – ribadisce Rossini –. Inoltre è anche emerso che la società non era dotata di modelli organizzativi tali da porla al riparo dalla commissione di reati".