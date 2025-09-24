Amo, manifesti Fd’I contro il Pd: "Dove sono i 500mila euro?". E i Dem minacciano querele

Sono comparsi in più punti della città i manifesti 6x3 promossi da Fratelli d’Italia sul caso aMo. A destra un autobus colmo di contanti, al centro la scritta ’Caso aMo: caro Partito Democratico dove sono i 500 mila euro dei modenesi?’. Un blitz politico che non è passato inosservato e che per Fratelli d’Italia punta "a sensibilizzare l’opinione pubblica sullo scandalo che ha colpito la società partecipata".

Michele Barcaiuolo (coordinatore Regionale e Senatore), Ferdinando Pulitanò (coordinatore Provinciale e Vicecapogruppo in Consiglio Regionale) e Luca Negrini (presidente cittadino e Capogruppo in Consiglio Comunale) sottolineano come "la campagna affissa nei manifesti 6x3 in tutta la città è volta a tenere alta l’attenzione sullo scandalo più grande che Modena abbia mai registrato, oltre che a informare i cittadini su quanto accaduto e su quanto sta accadendo". Il riferimento al Partito democratico "è doveroso per la chiara responsabilità politica, così come per l’ostruzionismo che abbiamo riscontrato in questi mesi, volto unicamente a tutelare l’ex amministratore unico e già Segretario provinciale del Pd Reggianini. I modenesi chiedono chiarezza, trasparenza e tempi rapidi nel recupero dell’intera somma sottratta, non solo di una parte che non impatta sul Partito Democratico".

Fratelli d’Italia ribadisce che "le partecipate non possono essere utilizzate a piacimento, ma devono garantire servizi ai cittadini. Le nomine devono seguire il principio della competenza, non quello dell’appartenenza – concludono Barcaiuolo, Pulitanò e Negrini –. La campagna dei manifesti è solo la prima di una serie di iniziative: non spegneremo i riflettori su uno scandalo che ha visto sottrarre oltre mezzo milione di euro di fondi pubblici".

Dura la replica del Pd: "Siamo inorriditi da quanto Fratelli d’Italia faccia becera strumentalizzazione sulla vicenda di Amo, utilizzando e pagando lautamente cartelli in cui si chiede conto a noi, alla comunità del Partito Democratico, dell’ammanco", contrattaccano la segretaria provinciale Marika Menozzi e il segretario cittadino Diego Lenzini. "Questa non è politica: è squadrismo e violenza politica".

Solo "chi non prova vergogna può titolare ’Caro Pd, dove sono finiti i 500mila euro?’ Evidentemente le cassandre di FDI sono rimaste le uniche a chiedersi dove siano finiti i soldi che, lo ricordiamo, sono finiti su un conto corrente con un nome ed un cognome che tutti conoscono e della quale tutti peraltro conoscono le inclinazioni politiche - sottolineano Menozzi e Lenzini - inclinazioni politiche che finora non abbiamo mai usato contro Fd’I, proprio perché noi non siamo come loro. Come mai questa malcelata specie di difesa d’ufficio?".

Il rispetto delle Istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine "ci impongono di attendere che la giustizia faccia il suo corso. Fd’I offende il lavoro quotidiano della Magistratura e delle forze dell’ordine che evidentemente sono in grado di difendere solo a parole. Siamo indignati da questa politica da quattro soldi e da questa bassezza morale rappresentata da Fd’I e riteniamo che Modena meriti di più. Quanta ipocrisia in chi ha in parlamento persone condannate in via definitiva per aver rubato soldi pubblici e di cui anche i dirigenti modenesi non vogliono chiedere conto. Nulla dicono della ministra Santanchè ma inventano legami tra il Pd e la sparizione di soldi pubblici. Continueremo a rappresentare e a difendere una politica diversa che non avvelena i pozzi e genera odio, valutando le opportune iniziative legali da intraprendere a riguardo. Cari dirigenti di Fratelli d’Italia, ci risentiamo alla fine delle indagini".

g.a.