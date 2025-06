Bufera su Amo: “Spariti 400mila euro, denunciamo”. Dipendente si difende: “Chiarirò”

Modena, 21 giugno 2025 – “Chiarirò tutto nelle sedi competenti”. E’ pronto a raccontare la propria verità dei fatti il dipendente che, in ipotesi, avrebbe sottratto dai conti aMo, Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena, qualcosa come 400mila euro. Denaro che sarebbe stato utilizzato per ‘scopi’ evidentemente esterni all’ente. La denuncia da parte dello stesso, gestito dai Comuni e dalla Provincia e amministrato per pochi giorni ancora da Stefano Reggianini, attuale segretario provinciale del Partito Democratico, sarà formalizzata nei prossimi giorni: tutto è in mano ai legali al momento. La persona su cui sarebbero ricaduti i sospetti – che non lavora più presso l’ente – è pronta però a far emergere la propria verità.

L’ammanco è stato citato nella relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci, in occasione dell’approvazione del bilancio. In quella sede il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ha fatto presente di essere stato informato, nell’ambito delle procedure, di operazioni irregolari riscontrate anche in anni precedenti, per sottrazione di risorse economiche ai danni della società. Gli effetti della attività illecita, le cui modalità sono in corso di accertamento, sono stati appunto considerati nella redazione del bilancio. In sostanza – secondo quanto emerso – qualcuno si sarebbe appropriato dell’ingente cifra nel corso degli anni.

Nel ’verbale’ si evince come: “La gestione di determinati uffici sia affidata a un unico soggetto. Sebbene la società abbia implementato meccanismi di segregazione di funzioni, la presenza di una sola risorsa a cui è affidata la gestione di un ufficio può determinare qualche criticità sotto il profilo degli assetti organizzativi”.

Dunque nei prossimi giorni sarà depositata la denuncia contro il presunto responsabile e partiranno le indagini. A confermare l’accaduto è lo stesso amministratore di aMo Stefano Reggianini: “Nella massima trasparenza aMo comunica che a seguito di accurate verifiche interne, sono emerse anomalie e irregolarità contabili, con movimenti verso terzi, che hanno richiesto approfondimenti anche dal punto di vista legale.

La società ha quindi attivato ogni procedura a tutela propria e del proprio patrimonio. Le anomalie sono state in ogni caso evidenziate nella relazione di bilancio. La società è sana – sottolinea l’amministratore Reggianini – e attraverso i provvedimenti già attivati internamente si è data priorità alla messa in sicurezza del patrimonio. Grazie all’intervento delle risorse interne ed esterne attivate e alla pronta collaborazione del Collegio Sindacale e dei Revisori è stato possibile raccogliere tutti gli elementi utili per poter procedere alla denuncia presso le autorità competenti, prossima alla formalizzazione, anche con l’obiettivo di recuperare l’eventuale credito accumulato”. La società sottolinea di essere pronta a collaborare con la magistratura e con gli inquirenti a tutela del pubblico interesse e della propria integrità. Non solo: annuncia che, qualora si arriverà a giudizio contro il responsabile, aMo si costituirà parte civile a tutela del pubblico interesse.