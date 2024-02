Amore senza età al Teatro del Popolo. In scena ’Le nostre anime di notte’

Lella Costa, affiancata da Elia Schilton sono i protagonisti di una storia d’amore delicata e struggente ’Le nostre anime di notte’ che va in scena stasera alle 21 al Teatro del Popolo di Concordia, in concomitanza col giorno di San Valentino. Il testo si rifà ad un romanzo di Kent Haruf (1943 – 2014), uno dei grandi protagonisti della letteratura americana contemporanea, pubblicato postumo nel 2015, che ha ispirato anche un film. È nella cittadina di Holt, Colorado, che un giorno Addie Moore, interpretato da Lella Costa, rende una visita inaspettata al vicino di casa, Louis Waters, di cui veste i panni Elia Schilton (i due attori nella foto). Vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano.

I due sono entrambi in là con gli anni, ultrasettantenni e vedovi, e le loro giornate si sono svuotate di incombenze e occasioni. La proposta di Addie, dal momento che, dopo la scomparsa del marito, ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola, è piuttosto spiazzante, scandalosa e diretta: vuoi passare le notti da me? Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Inizia così una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di racconti sussurrati alla luce delle stelle e piccoli gesti di premura. Ma, la comunità di Holt non accetta la relazione di Addie e Louis, che considera inspiegabile, ribelle e spregiudicata.

La società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico. E i due protagonisti si trovano a dover scegliere tra la propria libertà e il rimpianto. La coppia di attori formata da Lella Costa ed Elia Schilton, diretti da Serena Sinigaglia, riesce a trasportare il pubblico all’interno di una storia sussurrata, una vicenda romantica e comica com’è la vita. "Un romanzo straordinario, di quelli che si incidono nell’anima e le regalano sollievo e fiducia. Una storia lieve, sussurrata nella notte – commenta la regista Sinigaglia –. Non si sgomita qui per affermare il proprio diritto ad esistere, tutto qui è in punta di piedi, delicato, mite. Un vero balsamo per chi si sente stritolato da questo mondo strillone e brutale. Lella Costa e Elia Schilton sono due attori magnifici che possono incarnare la dolcezza, la poesia di questa storia con la luce e il garbo che richiede. Noi spettatori saremo con loro, ascolteremo le loro conversazioni, avremo il privilegio di vedere compiersi di fronte ai nostri occhi l’unione delle loro anime".