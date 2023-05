Ampliamento della discarica Esposto di Assemblea popolare

Finale non ci sta ad assistere passivamente alla riapertura e ampliamento della discarica. A muoversi non è solo l’amministrazione comunale, ma anche il comitato di cittadini riuniti in Assemblea popolare. Nel mirino della popolazione è Arpae, l’agenzia regionale per l’ambiente. Per questo Assemblea popolare ha presentato un esposto alla Procura di Modena "su quanto dichiarato da Arpae in merito alla contaminazione delle acque al di sotto delle due discariche". In particolare, si contestano le affermazioni dello studio commissionato da Arpae, là dove si legge "(le evidenze) consentono di poter escludere la contaminazione delle acque sotterranee riconducibile a perdite di percolato delle discariche". Tutta l’area attorno alla discarica "era ed è ancora contaminata" sostengono i promotori dell’esposto. "Il risultato dello studio – affermano da Assemblea Popolare - era talmente scontato che ci si poteva risparmiare tempo e soldi. Si dice che gli inquinanti ci sono, ma sono dovuti alle torbe o sono dovuti ai concimi che mettono gli agricoltori, mai alle due discariche. L’università – ricordano - aveva dato chiare indicazioni tecniche sul come scoprire se sotto le discariche fuoriuscisse il percolato, come più evidenze dimostrerebbero". La vicenda, dunque, non è chiusa. "Ci dovremmo accontentare della parola di Arpae – accusa Assemblea Popolare – in sfacciato conflitto di interesse? Abbiamo chiesto alla Procura di sospendere l’autorizzazione".

Alberto Greco